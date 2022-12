Consumați, regulat, ceai de mentă, are zeci de beneficii pentru sănătate. Sursa - pixabay.com

Desigur, ceaiul de mentă nu va înlocui medicamentele în cazul unor boli, dar poate ameliora unele e simptome. Ceaiul de mentă îmbunătățește digestia și ajută la ameliorarea simptomelor precum greața, vărsăturile și balonarea.

Este o sursă de antioxidanți. Antioxidanții din ceaiul de mentă joacă un rol important în prevenirea distrugerii celulelor cauzate de radicalii liberi. Acest lucru previne bolile cronice și îmbătrânirea prematură. Consumul a 11 grame de mentă poate oferi 2% din valoarea zilnică recomandată de vitamine.

Beneficiile uimitoare ale migdalelor

Reglează echilibrul hormonal. Dacă aveți un dezechilibru hormonal, ar trebui să vă adresați medicului dumneavoastră, dar ceaiul de mentă poate fi un aliat.

Are proprietăți antibacteriene. Menta se găsește în majoritatea produselor de îngrijire orală disponibile în comerț. Menta nu doar că oferă prospețime în gură, dar are și proprietăți antibacteriene care are grijă de dinți și gingii.

Gargara cu ceai de mentă poate ajuta la îngrijirea bucală. Menta poate fi folosită și pentru dezinfectarea alimentelor. Există dovezi științifice că menta ucide bacteriile care provoacă intoxicații alimentare.

Remedii rapide pentru răceală și gripă pe care le poți face acasă

Reduce durerea de artrită. Ceaiul de mentă poate ajuta la ameliorarea durerii cauzate de artrită. Consumul ceaiului de mentă, de două ori pe zi, poate ameliora rigiditatea și durerea și poate îmbunătăți mobilitatea la pacienții cu artrită articulară.

Dacă ești un adult sănătos, consumul de ceai de mentă nu ar trebui să provoace niciun efect secundar asupra sănătății.



Ceaiul de mentă este contraindicat:

• femeilor însărcinate și celor care alăptează;

• persoanelor cu rinichi bolnavi;

• pacienţilor cu afecţiuni hepatice;

• copiilor sub 5 ani;

• persoanelor alergice la mentă;

• persoanelor care iau sedative.

Dormi rău noaptea? Mergi urgent la un oftalmolog

Cum se prepară ceaiul de mentă

Ingrediente:

500 ml apă;

30 g frunze de mentă.

Aduceți apa la fiert, opriți focul și adăugați frunzele de mentă. Acoperiți vasul cu un capac și lăsați ceaiul să se infuzeze timp de 10 minute. După strecurare, bea ceaiul. Se recomandă să beți până la 3 căni de ceai de mentă pe zi.

Ceaiul de mentă este o băutură cu conținut scăzut de calorii, care îmbunătățește digestia și ameliorează simptomele anumitor boli. Cu toate acestea, acesta nu este un remediu pentru boli, așa că dacă aveți probleme de sănătate, ar trebui să consultați un specialist.

Citește și:

Cinci motive pentru care ar trebui să bei ceai verde

Consumul de ceai verde devine foarte popular în întreaga lume. Această băutură a venit la noi din China și a câștigat inimile multor europeni. Pe lângă gustul excelent, ceaiul verde este considerat o băutură cu adevărat vindecătoare, având zeci de beneficii.

Ceaiul verde poate ajuta la reducerea grăsimii corporale. În cercetările privind sănătatea inimii, s-a descoperit că extractul de ceai verde ajută pacienții să reducă depozitele de grăsime de pe pereții vaselor de sânge cu aproximativ 10%.

Reducerea grăsimii corporale cu 10%, în special la persoanele supraponderale sau obeze, poate avea un impact semnificativ asupra reducerii riscului bolilor de inimă.

Dieta de care ar trebui să stai departe. Crește riscul de cancer

Ceaiul verde te poate ajută să slăbești. Pierderea grăsimilor este cheia pentru a pierde în greutate, mai ales dacă doriți să vă mențineți masa musculară.

Ceaiul verde are un gust natural plăcut și are un conținut scăzut de calorii. Dacă îl puteți bea fără îndulcitori adăugați, este un amplificator natural de energie, cu un conținut scăzut de calorii.

Ceaiul verde poate ajuta la reducerea inflamației. Deși boala cardiovasculară este adesea asociată cu inflamația, există multe alte afecțiuni, cum ar fi durerile articulare și afecțiunile pielii, în timpul cărora apar inflamații.

Efectul antioxidant puternic, combinat cu proprietățile antiinflamatorii, fac din ceaiul verde un excelent agent preventiv pentru cei care se luptă cu astfel de boli.

Scapă de depresie și anxietate în 7 zile! Metode și exerciții ușor de pus în practică

Ceaiul verde are proprietăți antimicrobiene. S-a demonstrat că ceaiul verde ajută la combaterea bacteriilor și poate preveni infecțiile. Acest lucru se datorează suprimării bacteriilor la nivel celular, inclusiv a virușilor și ciupercilor.

Ceaiul verde combate respirația urât mirositoare. Prevenirea infecțiilor este cheia pentru a rămâne sănătoși. Acesta poate fi și motivul pentru care ceaiul verde ajută la prevenirea respirației urât mirositoare.

Cu ceaiul verde vei obține același aport de cofeină ca de la o cafea. În plus, vei fi mai liniștit, știind că consumi o băutură antioxidantă, care îți stimulează energia și sănătatea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News