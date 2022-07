Conflict diplomatic între Kiev și Turcia. Pe urmele cargoului cu cereale Zhibek Zholy

Kievul îl convoacă pe ambasadorul Turciei în Ucraina după ce Ankara a eliberat săptămâna trecută cargoul Zhibek Zholy cu cereale ucrainene ”furate”, a scris Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

”Ignorând apelul părții ucrainene, nava a fost eliberată în seara zilei de 6 iulie”, se arată în comunicat. ”În legătură cu situația inacceptabilă, ambasadorul Turciei la Kiev a fost invitat la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei”.

Dar tensiunile legate de Zhibek Zholy au complicat perspectivele de negociere a unui acord. Statutul Turciei ca partener neutru pare acum compromis în ochii oficialilor de la Kiev.

În dimineața zilei de 30 iunie a apărut știrea că nava de marfă rusă a părăsit portul ucrainean Berdiansk transportând 7.000 de tone de cereale, potrivit șefului desemnat de Moscova al regiunii ocupate Zaporizhzhia.

Nava era de așteptat să descarce în portul turcesc Karasu în seara zilei de 1 iulie, dar Ucraina a cerut Turciei să ia ”măsuri urgente” și să inspecteze cerealele, suspectând că ar fi fost confiscate din zonele Ucrainei controlate de ruși, ceea ce Moscova a negat.

”Ministerul Afacerilor Externe și partenerii internaționali ai Ucrainei condamnă acțiunile criminale ale Federației Ruse privind furtul și exportul de cereale de pe teritoriul ucrainean în țări străine”, scrie ministerul, numind cazul navei Zhibek Zholy ”deosebit de flagrant” întrucât ”încerca să transporte cereale furate din zona ocupată Berdyansk în portul turc Karasu”.

We regret that Russia’s ship Zhibek Zholy which was full of stolen Ukrainian grain, was allowed to leave Karasu port despite criminal evidence presented to the Turkish authorities. Türkiye’s Ambassador in Kyiv will be invited to @MFA_Ukraine to clarify this unacceptable situation