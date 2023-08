Concluzia lui Dan Negru, după accidentul provocat de Vlad Pascu de la 2 Mai

Într-un mesaj postat pe Facebook, Dan Negru a transmis un mesaj privitor la tragediile de la 2 Mai și Botoșani.

„N-am văzut pic de empatie, de afecțiune din partea șefilor din poliție sau a ălora din sistemul sanitar după tragediile din 2 Mai și Botoșani.

Empatia însemnă să vezi cu ochii altuia, să asculți cu urechea altuia sau să simți cu inima altuia.

Când copiii drogați ai celor influenți sunt lăsați liberi de poliție, și ucid, statul eșuează.

Când o tânăra e lăsată să moară într-un spital și sute de oameni ies in stradă cerând dreptate, statul eșuează.

Și nu sunt puține țările in care atunci când statul a eșuat, populația a început să-și facă dreptate singură. Asta e pericolul spre care ne îndreptăm!

Cazul lui Drasius Kedys e faimos in toată lumea! Drasius a fost un lituanian a cărui fetiță a fost distrusă de un "barosan" într-o țară coruptă. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale, a trimis petiții in parlament dar nimeni nu l-a luat in seamă. Drasius, fost luptător in armata lituaniană, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in drama fetei lui. "There is a Drassius in each daddy" ( "Există un Drassius in fiecare tată") a fost sloganul pe care l-a făcut cunoscut!

Am trecut zilele astea prin Bistrița Năsăud, acolo unde s-a născut Coșbuc. A scris versurile astea acum 129 de ani:

'Înjuri ce-avem noi drag şi sfânt:

Nici milă n-ai, nici crezământ

Flămânzi copiii-n drum ne mor

Şi ne sfârşim de mila lor...

N-avem nici vreme de-nchinat.

Căci vremea ni-e în mâni la voi

Avem un suflet încă-n noi

Şi parcă l-aţi uitat!

Când nu vom mai putea răbda,

Când foamea ne va răscula

Hristoşi să fiţi, nu veţi scăpa

Nici în mormânt!'“, a scris Dan Negru pe Facebook.

