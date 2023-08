O femeie și-a aruncat copiii de la etaj. Filmul tragediei de la Botoșani / „Nu vreau să creadă lumea că sunt o criminală“ / video

O femeie din Botoșani și-a aruncat ambii copii de la etaj, duminică seara, conform stiri.botosani.

„Regret tot ce am făcut cu tine până acum și regret că m-am măritat cu tine, dar chestia era că voiam să scap de acasă…. atât... cel mai rău îmi pare pentru copii căci ei nu au nicio vină, dar nu îi pot lăsa așa ai nimănui, nimeni nu o să îi iubească, sper să fii fericit fără noi, adio“, i-a scris femeie soțului ei, duminică, înainte să recurgă la gestul tragic.

Salvatorii sosiți urgent la fața locului au fost cutremurați de cele găsite acolo.

„N-am vrut să le fac nimic rău! N-am vrut să le fac nimic rău!“, a spus femeia în momentul în care a fost scoasă din casă.

Tragedia putea să fie și mai mare, deoarece și femeia a vrut să se arunce de la etaj, însă negocierile dat timp salvatorilor să intre peste ea în casă și să o împiedice să se sinucidă, conform Antena 3 CNN.

„Văd ca îi iubești după felul în care plângi. Dă-mi voie să vorbim pe scară. Nu mă voi apropia, îmi dai voie să mă urc, să vorbim?“, i-a spus negociatorul.

„Era foarte agitată, repeta obsesiv: Ce am făcut, îmi pare rău, nu vreau sa ajung la pușcărie, nu vreau să creadă lumea că sunt criminală“, a povestit femeia ulterior.

În timp ce negociatorul discuta cu femeia, ofițerul de pompieri s-a strecurat în spatele ei și a imobilizat-o.

„Am deschis ușa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră, am îndepărtat perdeaua, geamul, și am așteptat semnalul“, a spus, la rândul său, ofițerul de pompieri care a imobilizat-o pe femeie.

Soțul femeii confirmă că a primit un mesaj de la ea, cu puțin timp înainte de tragedie.

„Ultima data mi-a trimis mesaj la ora 23:30. Mi-a scris ceva nasol și mi-a zis adio. Am încercat să o sun, dar nu răspundea“, a spus acesta.

Femeia a fost dusă la secția de psihiatrie a spitalului Mavromati din Botoșani, iar autoritățile au deschis o anchetă.

Cei doi copii aruncați de la etaj aveau vârste de 2 și 3 ani. Ambii au fost duși la spital în stare gravă, însă cel de 2 ani nu a mai putut fi salvat.

„La data de 20.08.2023, IPJ Botoşani a fost sesizat cu privire la faptul că o femeie, aflată la etajul 1 al unui hotel, şi-a aruncat copii, cu vârstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon, şi ameninţă că se va sinucide“, au transmis anchetatorii.

