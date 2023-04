Comasare alegeri 2024. Kelemen Hunor: Nu sunt de acord. Constituţional nu prea se poate face

În contextul în care liberalii insistă pe această idee a comasării a celor patru scrutine, chiar cinci, dacă socotim şi al doilea tur de la prezidenţiale, Kelemen Hunor a făcut precizări.



'Eu, în principiu, nu sunt de acord cu comasarea, cu niciun fel de comasare, fiindcă fiecare rundă de alegeri are o specificitate. Când vorbim de alegeri locale, atuncea sigur că pe agenda campaniei electorale trebuie să fie problematica comunităţilor locale, când vorbim de parlamentare, probleme legate de politici naţionale ş.a.m.d. Comasând, de fapt, nu faci altceva decât să intoxici o campanie electorală şi nu cred că este bine, asta ca un principiu. Niciodată n-am fost de acord cu comasarea alegerilor de niciun fel.', a spus Kelemen Hunor, la RFI.

'Nu există anumite condiţii în care aș fi de acord, deci aici nu e o chestiune dacă eu am anumite condiţii. Nu, în principiu nu sunt de acord şi nu cred că este bine. În al doilea rând, constituţional nu prea se poate face. Nu am discutat de situaţii în care noi am accepta. Deci şi eu spun care este punctul meu de vedere, nu ne-am gândit în ce situaţii. În situaţia în care, din punct de vedere constituţional, se poate, atuncea, bineînţeles că poţi să te uiţi la oportunitate politică. Aceste două chestiuni trebuie judecate: oportunitatea politică şi constituţional legal dacă pot fi comasate. Din punctul meu de vedere, constituţional nu se poate.', a spus Hunor.

'Trebuie să prelungeşti mandatul aleşilor locali, ceea ce se poate face în anumite condiţii. Acele condiţii nu sunt întrunite în acest moment. Putem inventa noi o stare de urgenţă sau o stare de alertă, dar nu cred că este cazul, că în 2020 aşa am prelungit mandatul aleşilor local, că eram în plină pandemie şi eram în stare de alertă şi atuncea se poate prelungi mandatul.', a zis Hunor.

'Nu se poate scurta mandatul Parlamentului şi există acolo nişte termene constituţionale de la alegeri, în 20 de zile, trebuie să convoci Parlamentul, dar poţi să convoci Parlamentul până când nu expiră mandatul Parlamentului actual. Deci nu prea se potriveşte nici constituţional şi dacă o majoritate decide în acest sens, sigur că vor fi care... vor fi unii care vor ataca ori la Curtea Constituţională, dacă e lege, ori în contenciosul administrativ, dacă este hotărâre de guvern, şi eu nu cred că va rezista la un astfel de control un act normativ prin care vrei să comasezi aceste două tipuri de alegeri, dar eu nu spun că nu se poate la o adică, dar trebuie văzut. Eu nu văd în acest moment întrunite nici elementele de oportunitate, nici elementele legale şi constituţionale.', a mai declarat Kelemen Hunor la RFI, potrivit Rador.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News