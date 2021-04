Codrin Ştefănescu l-a vizitat pe Dragnea la închisoare: Am crezut ca e pentru ultima oară

"Ieri am fost să-l vizitez din nou la închisoare. Am crezut ca e pentru ultima oară și i-am spus asta. Că va veni acasā și azi i se va aproba eliberarea condiționată. M-am înșelat! Sistemul nu-l lasă sub nici o formă în pace! Există o fricā îngrozitoare de ceea ce reprezintā încă Liviu Dragnea! Iar decizia, de astāzi, de-al ține incā închis, cu siguranță a enervat imens de mulți oameni! Care sperau sa i se facă dreptate măcar acum!", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Judecătoria Sectorului 5 a respins, marţi, ca neîntemeiată, cererea de eliberare condiţionată depusă de fostul lider al PSD Liviu Dragnea, care execută la Penitenciarul Rahova o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Decizia instanţei nu este însă definitivă, iar Dragnea poate face contestaţie. Dacă această hotărâre rămâne definitivă, Dragnea are dreptul să facă o nouă cerere de eliberare condiţionată la sfârşitul lunii iunie.