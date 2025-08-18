Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula

Data publicării:

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Elena Mateescu, directorul general al ANM, a spus când revine canicula în România.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a spus care vor fi zonele vizate de codul portocaliu și codul galben de instabilitate în următoarele zile.

„Astăzi, până în această seară la ora 21:00 vorbim de o atenționare meteorologică de cod portocaliu ce vizează județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, dar și zona montană a județelor Alba, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova, cu valori ale cantităților de precipitații pe intervale scurte de timp de 50 de litri pe metru pătrat, izolat peste 60 de litri pe metru pătrat. Nu în ultimul rând, vorbim de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-90 km/h și condiții de grindină medie și posibil chiar de mari dimensiuni, 3-5 centimetri.

De asemenea, cod galben până în această seară la ora 23:00 pentru cea mai mare parte a Olteniei, dar și vestul, nordul, centrul Munteniei și sudul Transilvaniei, cu fenomene de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse, cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat și rafale de 50-70 de kilometri pe oră“, a explicat Elena Mateescu.

Când revine canicula în România?

Directorul general al ANM a precizat că vor urma câteva zile cu o răcire ușoară, după care temperaturilor vor fi din nou în creștere și cel mai probabil vom avea zile caniculare.

„Din punct de vedere al regimului de temperaturi, se va răci în cea mai mare parte a țării. Ecartul temperaturilor maxime pentru ziua de azi este de 22 - 30 de grade Celsius. Posibil în Capitală să avem 25 de grade Celsius. Mâine contăm de asemenea pe un ecart între 24 și 27 de grade Celsius, însă de la mijlocul acestei săptămâni, temperaturile vor fi din nou în creștere iar vremea va deveni călduroasă, posibil chiar cu disconfort termic, în special în sud și sud-vest, acolo unde valorile vor atinge și depăși din nou pragul unei zile de caniculă, 35 de grade Celsius.

Valorile de 35-36 de grade caracterizează o vreme caniculară, disconfort termic, însă nu trebuie să nu luăm în considerare și alternanța perioadelor în care, pe fondul scăderii regimului de temperaturi și a schimbului de masă de aer cald și rece, să avem din nou fenomene de instabilitate atmosferică, așa cum vom avea pe parcursul acestui debut de săptămână, azi și mâine cu precădere“, a conchis Elena Mateescu, într-o intervenție telefonică la România TV.

