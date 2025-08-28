Cod Galben de caniculă și disconfort termic în vestul țării. ANM, zonele vizate

ANM a emis o nouă avertizare meteorologică Cod Galben de caniculă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 28 august, o avertizare meteorologică Cod Galben pentru județele Timiș, Arad și Bihor.

Avertizarea meteorologică este valabilă începând de vineri, 29 august, între orele 12:00 și 21:00, și vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

În zonele afectate, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 grade Celsius.

