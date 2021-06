Clotilde Armand declanșează o nouă criză a gunoiului în Sectorul 1

Edilul a prezentat joi consilierilor care este situația contractului cu compania Romprest Service SA. Consilierii locali au respins două proiecte inițiate de primarul Sectorului 1, care priveau derularea contractului cu compania Romprest Service.

“Costul salubrizării pentru anul trecut a fost de 266 de milioane de lei, la care se adaugă facturi de 83 de milioane de lei aflate în litigiu, ceea ce înseamnă un total de 350 de milioane de lei pe care Romprest consideră normal să îi primească într-un an, rezultă un total de 1 milion de lei pe zi, adică o treime din bugetul Sectorului 1. Noi nu ne putem menține la asemenea costuri. Trebuie să știți că am plătit în avans toate facturile care sunt legate de gunoiul menajer. Am primit astăzi cei trei sortatori cu care lucrăm. Sortatorii spun că nu au mai fost plătiți din februarie deși noi am achitat facturile către Romprest, ceea ce înseamnă o sumă de 6 milioane de lei. Aici vorbim despre facturile pentru persoanele fizice. Nici facturile pentru persoanele juridice nu au fost plătite, dar aici nu am ce să fac. Am plătit vineri în avans, în sensul că factura nu era scadentă, o sumă de 9 milioane de lei, pentru a debloca situația” a declarat Clotilde Armand, conform unui comunicat de presă.

Cum s-ar putea rezolva criza

Clotilde Armand vede două posibilități prin care se poate stabili un cost: ori o procedură competitivă, ori cheltuielile nete ale operatorului plus un profit agreat, care la nivel european este de 5,5% din cheltuielile nete.

“În concluzie, dacă reușim să avem niște tarife corecte care corespund cu realitatea și dacă reușim să avem niște frecvențe corecte care corespund cu necesitățile noastre, atunci vom rezolva criza în care ne aflăm de câteva luni,” a conchis primarul Sectorului 1.

Două proiecte, respinse în CL

Două proiecte inițiate de primarul Sectorului 1, care priveau derularea contractului cu Compania Romprest Service, au fost respinse joi, 3 iunie, de consilierii locali cu 12 voturi “pentru” și 15 „abțineri”. Este vorba despre proiectele 2 și 3 de pe ordinea de zi:

- Proiect de hotărâre pentru mandatarea primarului de a negocia cu operatorul de salubrizare eficientizarea activității de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice din cadrul serviciului public de salubrizare în aria administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București.

- Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de control al Consiliului Local al Sectorului 1 în vederea determinării cheltuielilor nete necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București de către operatorul Compania Romprest Service SA.

