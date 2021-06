Turcescu o avertizează pe Armand: Îi răstorn pubela pe treptele de la Primărie!/ Armand: Am început să număr

”Am scris, am zis, iată unde am ajuns: în sectorul 1, Romprest nu mai ridică gunoiul menajer. Stăm cu pubelele pline și așteptăm să se împace Clotilda cu operatorul de salubritate. Știți ceva? Nu mă interesează ce au ei de împărțit! Eu sunt cu taxele plătite la zi, an de an. Dacă au probleme legate de contract, să și le rezolve in justiție, dar eu, plătitorul de taxe, cer să nu ajung în situația de a mă lupta cu șobolanii prin curte sau pe stradă! Abia aștept să văd cum rezolvă franțuzoaica această situație. A promis că în 24 de ore aduce în locul Romprest un operator nou de salubritate. Să-l aduca! Dacă nu rezolva, mă duc și-i răstorn pubela pe treptele de la Primărie!” a scris Robert Turcescu, pe Facebook.

Romprest a anunțat că nu mai ridică gunoiul

Compania Romprest a anunțat, marți, 1 iunie 2021, că a suspendat integral activitatea din cauza neachitării serviciilor prestate pentru Sectorul 1. Anterior, în 22 mai 2021, fusese limitată activitatea. Situația vine și după ce depozitului Iridex nu s-a prelungit contractul de către Primăria Municipiului București și nici nu a fost adusă altă soluție.

”În consecință, programele curente de colectare a deșeurilor vor înregistra întârzieri și modificări, dictate de adaptarea la situația (sperăm temporară) de imposibilitate de a preda deșeurile colectate separat, atât cele generate de populație și instituțiile publice din subordinea Primăriei Sectorului 1, cât și cele rezultate din operațiunile de salubrizare stradală și salubrizarea depozitelor necontrolate de deșeuri.” a anunțat comunicatul de presă.

Armand numără orele

În replică, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, le spune oamenilor din Sectorul 1 să sesizeze Poliția Locală în caz că nu li se ridică gunoiul. Ea susține că dacă-n 24 de ore nu se va ridica gunoiul, va rezilia contractul și ”în următoarea secundă un alt operator de salubritate intră în Sectorul 1”.

Deci acuză prin descrieri precum ”mafiot/ă”, Armand își încheie mesajul de pe Facebook: ”Țineți minte: au maximum 24 de ore. Și eu am început deja să număr.”