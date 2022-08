Clasamentul Shanghai 2022: Sistemul universitar din România, ajuns la pământ. Universitatea „Babeș Bolyai”, singura prezență românească în Top 1000, pe locurile 801 – 900

Din 2003, ARWU prezintă anual cele mai bune universități din lume pe baza unei metodologii transparente și a datelor obiective de la terți. Acesta este recunoscut ca fiind cel mai prestigios clasament al universităților. În anul 2022, au fost analizate peste 2500 de instituții și sunt publicate cele mai bune 1000 de universități din lume.

Universitatea Harvard se află în fruntea clasamentului pentru al 20-lea an consecutiv. Universitatea Stanford rămâne pe locul 2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) urcă cu o poziție până pe locul 3. Alte universități din Top 10 sunt Cambridge (a 4-a), Berkeley (a 5-a), Princeton (a 6-a), Oxford (a 7-a), Columbia (a 8-a), Caltech (a 9-a) , și Chicago (al 10-lea).

În Europa Continentală, Universitatea Paris-Saclay (a 16-a) rămâne pe cea mai bună poziție, urmată de ETH Zurich (a 20-a). Nicio universitate din Rusia nu mai figurează în Top 100. Printre universitățile asiatice, Universitatea din Tokyo (a 24-a) își păstrează poziția de lider. Universitatea Tsinghua (a 26-a) urcă două poziții, păstrând locul al doilea în Asia. Universitatea din Melbourne (locul 32) se află în fruntea altor universități din Oceania pentru a 12-a ediție consecutivă a clasamentului.

Patru universități urcă în Top 50. Universitatea Zhejiang din China continentală s-a clasat pe locul 36, față de locul 52 anul trecut. Universitatea din Queensland din Australia urcă patru locuri și ajunge la poziția 47. Universitatea Illinois Urbana-Champaign (locul 49) și Universitatea din Maryland, College Park (locul 50) din Statele Unite ale Americii urcă ambele șase locuri. Șapte universități intră în Top 100, printre care University of Pittsburgh (a 82-a) și Brown University (a 99-a) din Statele Unite, Universitatea Erasmus Rotterdam (a 87-a) din Țările de Jos, Universitatea Alberta (a 92-a) din Canada. Din Asia, în Top 100 intră Huazhong University of Science and Technology (96) din China continentală, Universitatea din Hong Kong (96) din China-Hong Kong și Universitatea Națională Seoul (98) din Coreea de Sud. Sunt opt ​​noi participanți care apar pe lista Top 500, iar 25 de universități intră pentru prima dată în Top 1000.

România mai are o singură universitate în Top 1000

România are o singură reprezentantă în acest clasament al celor mai bune 1000 de universități - Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB).

„Pe de o parte mă bucur să văd că UBB se menține în acest clasament de referință al universităților. Pe de altă parte sunt trist când văd politicile impredictibile ale autorităților, ceea ce nu ajută o dezvoltare programatică (ex. pe de o parte susținem în premieră din 2021 cercetarea în universități, pe de altă parte tăiem masiv numărul de locuri la master/doctorat, atât național (master), cât și la universități ca UBB (master și doctorat) care ne pot da competitivitate internațională – adică exact acolo unde se produc publicațiile relevante pentru acest clasament). În fine, sunt îngrijorat să văd că unele țări cu traiectorie în perioada comunistă similară nouă – perioadă în care universitățile au fost fragmentate și când partea de cercetarea le-a fost redusă drastic – au universități mai multe și/sau mai bine plasate (ex. Ungaria are 4, din care trei sunt mai bine plasate ca UBB, iar Polonia 11) – ceea ce vorbește despre competitivitatea țării”, afirmă rectorul UBB, Daniel David, potrivit Edupedu.

Rectorul UBB adaugă: „Această performanță este cu atât mai remarcabilă pentru UBB cu cât se obține mai ales prin contribuția zonelor de știință & tehnologie din UBB, științele sociale nefiind cuantificate comprehensiv (în condițiile în care practica de publicare în această zonă include major și cărți, care nu se includ în acest clasament), iar artele și științe umaniste rămân complet neevaluate (în condițiile în care rezultatele lor științifice sau vocaționale nu se cuantifică). Trebuie înțeles că UBB nu are în acest moment toate componentele relevante de știință și tehnologie în structura sa și are componente majoritare de științe socio-umane și arte; de aceea când este tratată comprehensiv, așa cum fac alte clasamente, UBB are poziții și mai bune la nivel internațional (ex. 675 în clasamentul american US News).

Criteriile clasamentului:

1. calitatea educației (10%);

2. calitatea personalului academic (40%);

3. activitatea de cercetare (40%);

4. performanța ponderată prin mărimea instituției (10%).

Se iau în considerare și criterii precum: premiile Nobel și Field, numărul Highly Cited Researchers, publicațiile în revistele Nature și Science și publicațiile științifice în Science și Social Science Citation index.

Clasamentul complet poate fi consultat aici.

