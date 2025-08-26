Ciuvică vede putiniști peste tot! Chirieac: Nu se mai poate, ceva trebuie făcut! / Intervine și Diana Tache - video

Pe 27 august, de la ora 12.00, avem o nouă ediție a emisiunii Miercurea Neagră.

„Mugur Ciuvică este temător de putiniști. Haideți să-l liniștim un pic. Nu sunt putiniști la tot pasul. În schimb, USR-iști sunt, adică... „ai mei”, ca să vă spun cinstit... Oricum, ceva trebuie făcut cu Mugur Ciuvică pentru că nu se mai poate. Este speriat de toate alea. Hai, rămâneți cu noi la Miercurea Neagră! Va fi și Diana Tache!”, a zis Bogdan Chirieac în promoul de pe Tik Tok.

Când vor fi alegeri pentru Primăria București? Miza scandalului privind data când vom merge la urne!

Cine are cele mai mari șanse să fie edilul Capitalei?

Noi măsuri de austeritate! Ce ne mai pregătește Guvernul?

Ce mai face Nicușor Dan? Noi destinații de călătorie după vizitele la mănăstiri

Proteste în justiție. Tot mai multe instanțe și parchete din țară își suspendă activitatea până la retragerea proiectului legat de pensiile speciale. Ce este de făcut?

