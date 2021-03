Flavia Groșan, răspuns pentru Ciutacu: V-a fost TEAMĂ că vă pierdeți meseria?

Întrebată dacă i-a fost teamă că-și va pierde meseria din cauza întregului scandal iscat, Flavia Groșan a răspuns, în direct la România TV:

"Sincer? (...) Da. Nu știu cum aș fi reacționat. Am văzut reacții extrem de agresive asupra mea și recunosc, un pic de frică mi-a fost! Deși eu știam că nu am făcut nimic rău! Adică să faci atâta bine într-un an de zile, să muncești atât de mult și la un moment dat să te trezești anchetată de Colegiul Medicilor nu este foarte onorant, să nu spun mai mult".

Vezi și: Schema de tratament pentru COVID a medicului Flavia Groşan: Eu consider că este minunată