Schema de tratament pentru COVID a medicului Flavia Groşan: Eu consider că este minunată

"Eu consider că schema mea este minunată. Eu puteam să fac o vedetă din Azitromicină, dacă voiam. Nu, eu sunt cu Claritromicina. De ani de zile, am simţit tropismul ei, am simţit rolul ei antiinflamator, dar singură nu poate face faţă. Schema mea trebuie explicată fiecăruia în parte. Schema mea eu zic că a fost incredibilă! Am avut grijă de ea să nu fie distrusă, batjocorită. (...)

Tratamentul etiologic, Claritromicina. Mă duc mai departe, cu grijă, la simptome, febră. Întăresc Claritromicina cu alte medicamente cu rol antiinflamator. Ventolinul este regina, bronhodilatatorul, iar antiiinflamatorul Flixotide a fost regele meu. Sunt două dispozitive unde a trebuit să stau la fiecare să explic cum se ia. (...) La zece zile pacientul meu e bine", a spus dr. Flavia Groșan, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

