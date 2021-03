Dr. Flavia Groșan, despre rata de vindecare de 100% a pacienților săi: Eu nu am spus asta!

"Eu nu am spus asta, că ar fi fost 100%. Gândiţi-vă că eu fac online, în toată Europa şi în toată România. Nu am primit feedback-uri negative. Două - trei cazuri de seniori care să zicem că nu au mers foarte bine, au ajuns în spital, dar eu zic că am mers foarte bine, am menţinut legătură în permanență cu pacienţii mei. Mi-i asum! M-am descurcat foarte bine", a declarat Flavia Groșan, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Dr. Flavia Groșan: Furtuna de citokine nu există