Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?

”În stânga e blocul din sectorul 6 unde locuiesc românii, în dreapta cel reabilitat unde stau migranții. Mai votați guvernarea asta?” a scris George Simion, președintele AUR, pe Facebook, în descrierea unei fotografii în care se află alături de Anca Alexandrescu, susținută de partid la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București.

George Simion și Anca Alexandrescu la ”blocul de români” și ”blocul pentru migranți”/ Facebook George Simion

Ciprian Ciucu, și el candidat pentru Primăria Generală a Capitalei, din partea PNL, a mers în locul în care s-au pozat George Simion și Anca Alexandrescu, afirmând:

”Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion.

Blocul "reabilitat unde stau migranții" este un bloc privat în regim de hotel. Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață. Ai lăsat să se înțeleagă că primaria a reabilitat blocul acela pentru că "stau migranții".

Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate.

Ciprian Ciucu la blocurile pozate de George Simion și Anca Alexandrescu. Foto Facebook Ciprian Ciucu

Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilitam in ritmul in care ne permit banii atrasi. Asta in timp ce construim si reabiltam zeci de școli și gradinițe. În mandatul meu au fost reabilitate 362 de blocuri. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot.

Nu te mai întreb ce si făcut tu in viața ta, în afară de propagadă și minciuni. Ai făcut apartamente de 35 de mii de euro.

Lângă bloc este un loc de joacă făcut recent, iar strada se prezintă bine. Foto 1 la comentarii.

De asemena, vom continua să reabilităm blocurile de acest fel, vedeți foto 2, la comentarii.

P.S. În campania asta trebuie să stau și să demontez minciuni”.