Ciucă: O parte dintre miniştrii PNL nu se vor mai regăsi în viitorul Guvern după rocadă

Şeful Executivul a făcut declaraţia la plecarea de la ceremonia de deschidere a Conferinţei Internaţionale 'Smart Diaspora 2023. Diaspora în învăţământ superior, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat' organizată la Sala Operei Naţionale Române din Timişoara.

'Rocada este în plan a se desfăşura, aşa cum ne-am asumat', a afirmat Nicolae Ciucă. El a fost întrebat şi dacă nu-i este teamă că va pierde funcţia de preşedinte al PNL după ce o va ceda pe cea de premier, pornind de la anumite nemulţumiri exprimate de alţi lideri.

'Am mai spus-o o dată într-un interviu şi o spun şi acum: mi-e teamă să nu mor neîmpărtăşit. În rest, de ce să-mi fie teamă? De ce să ne fie teamă? Credeţi că pentru cineva anume contează un scaun, o funcţie? Nu. Contează să ne facem treaba, iar treaba trebuie făcută în aşa fel încât oamenii să simtă că muncim pentru ei. Şi, vizavi de toate celelalte aspecte care au apărut în presă, ele sunt parţial adevărate, pentru că fiecare livrează ceea ce crede şi îi convine că-i este bine. Dacă este să considere cineva că am servit cuiva anume, am servit cetăţenilor României şi României, nu vreunui partid anume', a susţinut Ciucă.

În acelaşi context, acesta a fost întrebat în ce stadiu sunt evaluările miniştrilor PNL şi dacă există posibilitatea ca unii dintre ei să nu se mai regăsească şi în viitorul guvern condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu. 'Fiecare dintre miniştri va fi evaluat şi fiecare îşi va regăsi poziţia în viitor. Categoric, da', a răspuns Ciucă.

