Ciucă: Consolidarea infrastructurii critice pe axa Nord-Sud în Europa Centrală va asigura mobilitate pe flancul estic al NATO

Şeful Executivului a participat, marţi, la Conferinţa 'Better Connected through Connecting Europe Facility'. 'Salut iniţiativa acestui eveniment dedicat conectivităţii. Este un moment important, nu doar în contextul relevanţei unei Europe conectate în actuala configuraţie geopolitică, dar şi din perspectiva apropiatului Summit al Iniţiativei celor Trei Mări şi Forumului Economic pe care România le va găzdui anul acesta, în luna septembrie. (...)

Având în vedere conjunctura strategică actuală, Iniţiativa celor Trei Mări câştigă o importanţă şi mai mare pentru creşterea rezilienţei noastre. Găzduirea summitului ne oferă oportunitatea de a consolida instrumentele Iniţiativei. Summitul de la Bucureşti se va concentra pe livrabile concrete. Scopul este să obţinem sprijin politic pentru proiectele cele mai fezabile, care vor avea un impact semnificativ asupra întregii regiuni şi vor contribui la dezvoltarea şi securitatea noastră. Ţinând cont de realităţile geoeconomice şi geopolitice actuale, consolidarea infrastructurii critice pe axa Nord-Sud în Europa Centrală şi de Est este o condiţie prealabilă pentru deblocarea întregului potenţial economic al regiunii, precum şi pentru asigurarea mobilităţii militare pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice, de la Marea Baltică la Marea Neagră', a declarat Nicolae Ciucă.

În context, el a punctat că răspunsul Uniunii Europene la războiul ilegal şi ilegitim al Federaţiei Ruse în Ucraina reprezintă în continuare o prioritate majoră.

'Este o perioadă în care interconectivitatea şi interdependenţa Uniunii Europene deschid, deopotrivă, noi oportunităţi, dar şi provocări. Intersecţia în România a două mari căi de transport, via Dunăre şi Marea Neagră, conferă Uniunii în ansamblul său un considerabil avantaj strategic. Ambele căi reprezintă importante noduri în lanţurile de aprovizionare pentru Europa, precum şi un punct de contact esenţial în conexiunile cu sudul Europei, dar şi cu vecinătatea estică ', a afirmat premierul.

El a adăugat că, în acest context, România rămâne concret angrenată în iniţiativele UE de facilitare a transporturilor agricole ucrainene pe pieţele internaţionale prin 'Solidarity Lanes', dar şi pentru aprovizionarea Ucrainei cu produse esenţiale, reamintind că peste jumătate din cerealele ucrainene au fost exportate cu sprijinul ţării noastre. Totodată, premierul a subliniat că, în situaţia globală actuală de rearanajare şi redesenare a rutelor logistice şi a testării rezilienţei conectivităţii regionale şi globale, asigurarea de rute flexibile şi alternative de transport trebuie să rămână o prioritate la nivelul UE. Şeful Executivului a transmis că partea română susţine creşterea conexiunii şi interconectivităţii cu Republica Moldova şi Ucraina, ambele ca puncte esenţiale în dezvoltarea reţelei de transport europene, respectiv ca măsuri de sprijinire a celor două ţări în procesul de aderare la UE.

'Aş dori să salut în context recenta decizie de asociere a Republicii Moldova la programul Connecting Europe Facility. Este un pas important pentru apropierea acestei ţări de piaţa internă prin ancorarea sa la reţelele interconectate ale Uniunii', a adăugat Ciucă. Nu în ultimul rând, acesta a reliefat, în acelaşi context, rolul cheie al unor proiecte precum Via Carpatia şi Rail-2-Sea.

'Ne dorim să aprofundăm obiectivul de a crea sinergii între proiectele din cadrul Iniţiativei celor Trei Mări şi agenda de conectivitate pe termen lung a Uniunii Europene. Aici am să fac o paranteză, am avut o discuţie, este o decizie politică, vorbim de fonduri pe care le corelăm, cele de la nivelul Uniunii Europene şi cele care se vor asigura prin Fondul de investiţii creat la nivelul Iniţiativei celor Trei Mări. În acest moment urmează să se ia decizia închiderii primei sesiuni de asigurare a fondurilor de participare la Fondul de investiţii şi, am analizat la nivelul Guvernului, România îşi va spori contribuţia la acest fond, urmând ca suma să fie decisă la nivelul coaliţiei şi, desigur, asigurată prin Guvernul României. Vom continua această abordare, urmărind să consolidăm parteneriatul transatlantic şi să construim un instrument complementar în susţinerea rolului global al Uniunii Europene', a mai afirmat Ciucă, notează Agerpres.

