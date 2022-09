Ciucă, anunț despre voucherele de 50 de euro: PNL a discutat continuarea programului

"Au fost discutate, pentru că ne preocupă la nivelul PNL, măsurile pe care putem să le luăm în continuare pentru sprijinul persoanelor şi familiilor vulnerabile. Aici sunt deja programele în derulare, acele programe ale voucherelor care vor continua să fie asigurate până în 2027 (prin fonduri europene, pentru persoane vulnerabile - n.r.). Şi, de asemenea, am discutat la nivelul partidului decizia de a susţine continuarea programului de asigurare a voucherelor de 50 de euro la fiecare două luni de zile, (...) acele vouchere de 50 de euro, pe care le-am asigurat în semestrul doi, şi vrem să propunem să fie asigurate şi anul viitor. (...) Pe primele şase luni de zile, cum am făcut şi anul acesta, încă şase luni de zile, ca să putem să vedem la jumătatea anului viitor, în funcţie de rectificarea bugetară, care este posiblitatea de continuare a programului", a explicat el, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, unde s-a desfăşurat şedinţa conducerii PNL.



Nicolae Ciucă a menţionat că în cadrul reuniunii au fost abordate aspecte care ţin de activitatea guvernamentală, cu accent pe continuarea demersurilor pentru o cât mai mare absorbţie a fondurilor europene.



"Domnul ministru Boloş a fost prezent şi a prezentat toate demersurile care au fost luate la nivelul Guvernului, astfel încât să putem să atingem pragul de absorbţie, până în momentul de faţă de 9,5 miliarde de euro, bani care sunt deja intraţi în ţară. De aceea, spuneam săptămâna trecută, la începutul şedinţei de Guvern, că până în acest moment au intrat în ţară 15 miliarde de euro: 9,5 din fonduri europene - PNRR şi fonduri de coeziune şi 5,5 miliarde de euro investiţii străine directe. De asemenea, am discutat PNRR, care este axul principal pentru atragerea fondurilor europene şi care urmează să aibă ca perioadă de aplicabilitate anul 2026 şi am salutat decizia Comisiei Europene de a fi avizat prima cerere de plată şi banii respectivi, 2,6 miliarde, urmează să intre în ţară", a spus prim-ministrul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News