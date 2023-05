Ciucă: Am convenit prin program guvernamental ca, până în 2026, 70 de miliarde lei să fie alocate cercetării

Premierul Nicolae Ciucă a participat, marţi, la Gala premiilor 'Henri Coandă' acordate elevilor şi studenţilor care au obţinut performanţe la competiţii internaţionale. 'Bursa 'Henri Coandă' a fost asumată de către Ministerul Cercetării şi Digitalizării şi am susţinut-o foarte mult, pentru că s-a înscris în abordarea noastră pentru ceea ce înseamnă un proiect, de ce nu, îi putem spune un proiect de ţară, prin care să relansăm tot ceea ce are tânăra generaţie mai bun. (...)

Sunt aici 150 de premiaţi în competiţiile internaţionale. Nu cred că este suficient că doar prin activitatea de astăzi să recunoaştem ceea ce dumneavoastră aţi realizat. Nu cred că este suficient ca printr-o simplă activitate la sediul Guvernului să aducem la cunoştinţă munca şi eforturile pe care dumneavoastră le-aţi depus pentru a putea să vă fie recunoscută competenţa şi să vă fie recunoscută valoarea în competiţiile internaţionale, dar cred cu tărie că, dincolo de această activitate, avem nevoie ca toţi cei care gândesc şi trudesc cu inima la viitorul României trebuie să se aplece mai mult pe tot ceea ce poate să însemne cercetare şi inovare', a declarat Nicolae Ciucă.

El a subliniat că a susţinut din convingere toate activităţile care s-au desfăşurat la nivelul Ministerului Cercetării şi în baza analizelor realizate s-a reuşit ca anul acesta să fie alocat cercetării un buget cu 70% mai mare decât anul trecut.

'Aş fi dorit să fie mai mult, dar am înţeles că puteam să alocăm banii pe hârtie, nu era nici un fel de problemă, dar nu aveam cadrul care să asigure absorbţia şi proiectele prin care să reuşim să ducem la bun sfârşit ceea ce dumneavoastră v-aţi propus să realizaţi în laboratoare. Cu toate acestea, am convenit prin program guvernamental ca până în 2026, dacă nu mă înşel, 70 de miliarde de lei să fie alocate cercetării. 70% în bugetul cercetării înseamnă trei miliarde de lei anul acesta', a declarat Nicolae Ciucă. Acesta a adăugat că, în momentul de faţă, sunt mai multe proiecte prin care Guvernul îşi doreşte să susţină şi să încurajeze cercetarea şi inovarea.

'Sunt bani, de asemenea, pe care i-am alocat prin noul proiect, de fapt, prin noile proiecte ale legilor educaţiei, dorind în felul acesta să stimulăm pasiunea pentru cercetare şi inovare de pe băncile şcolilor şi în felul acesta 10.000 de laboratoare din ţară vor fi refăcute, vor fi înnoite cu tot ceea ce trebuie, astfel încât să putem să gândim o coerenţă a ceea ce înseamnă cercetarea şi inovarea. La nivelul Guvernului am văzut, prin toate aceste demersuri şi decizii pe care le-am luat, nimic altceva decât obligaţia noastră, responsabilitatea de a vă asigura cadrul general să vă manifestaţi şi să vă puneţi în valoare mintea dumneavoastră, mintea tinerilor de astăzi. Eu sunt convins că, indiferent ce vom face noi, dumneavoastră sunteţi cei care veţi asigura dezvoltarea şi evoluţia ţării, recunoaşterea valorilor ţării în viitor', a afirmat Ciucă.

În context, el a subliniat că o alocarea financiară corespunzătoare pentru cercetare poate contribui semnificativ la dezvoltarea unei ţări.

'Sunt ţări care alocă 2%, care alocă 3% pentru cercetare şi inovare. De ce? Pentru că de aici se proiectează viitorul, de aici ştim care vor fi noile tehnologii care vor fi folosite în tot ceea ce poate să însemne dezvoltarea unei ţări, consistenţa şi evoluţia unei economii. (...)

De aceea, am căutat să vedem cum putem să articulăm şi să aliniem mai bine, în orice întâlnire pe care am avut-o cu partenerii noştri externi, domeniul cercetării şi inovării. Vă spun toate chestiunile acestea nu doar din perspectivă teoretică, din perspectiva dialogului, ci am avut în vedere faptul că România are un potenţial nedescoperit. Potenţialul nedescoperit sunt minţile briliante şi România are potenţial în resursele sale naturale, pe care le putem pune în valoare doar prin domeniul cercetării şi inovării, prin prelucrarea şi procesarea lor, prin asigurarea unei valori adăugate cât mai mari. Ce am făcut până aici, le-am vândut ca materie primă altora care au produs şi noi am cumpărat. Este momentul şi nu este prea târziu (...) ca prin ceea ce faceţi dumneavoastră prin ceea ce ne asumăm noi, prin responsabilitatea fiecăruia dintre noi, să folosim cu înţelepciune şi eficient tot ceea ce avem la îndemână ca potenţial şi oportunităţi ', a afirmat Ciucă.

La prima ediţie a Galei premiilor 'Henri Coandă' valoarea totală a premiilor acordate a fost de 1,5 milioane de lei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News