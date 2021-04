Cîțu, răspuns la atacurile USR-PLUS: Mă surprinde abordarea...

Întrebat în timpul unei conferințe de presă de la Palatul Victoriei despre reproșurile făcute de colegii de coaliție, acesta a răspuns: „Mă surprinde puțin abordarea. În ședința de coaliție de luni a fost foarte clar, din punctul meu de vedere. S-au discutat atribuțiile constituționale ale premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune, atunci când decide, revocarea, înlocuirea unui ministru”.

„Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile constituționale și, în acea ședință, toți președinții de partid au fost de acord că acestea sunt atribuțiile premierului și nu vor pune sub semnul întrebării atribuțiile constituționale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, cu acest lucru am plecat în acea zi”, a continuat Cîțu.