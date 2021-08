Cîţu a spus ce a băut în SUA: Nu pot să duc 7-8 beri

"Este o situaţie prin care nu am dorit să mai trec niciodată şi nu am mai trecut. Era sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua colegului meu de cameră şi de acolo veneam. Doar ştiu că am băut îndeajuns încât să depăşesc limita legală. Cred că am consumat bere. Nu pot să duc 7-8 beri, dar am băut cât să depăşesc limita legală şi am fost oprit. Când am fost oprit de poliţişti, am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice şi am respectat toate procedurile legale pe care le avem în statul Iowa", a declarat Florin Cîțu.

Ce declara Florin Cîțu, în momentul în care s-a aflat totul

"Este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban, au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca premier, Cîţu a explicat: "Eu am condus. A fost o greşeală. Repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este. A trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".

Orban nu ar fi știut nimic

"Ar trebui să fie supărat pe el"

"Vă spun sincer, ce m-a deranjat la declarația domnului Cîțu a fost așa, parcă o ușoară supărare că a fost făcută publică această informație. Cel care ar fi trebuit să facă publică această informație este Florin Cîțu. Dacă Florin Cîțu este supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el pentru că el ar fi trebuit să informeze opinia publică cu privire la această întâmplare din viața lui, care este totuși o realitate, s-a întâmplat, face parte din acele părți din penumbră sau din umbră pe care pot să le aibă mulți oameni. Cea mai bună cale de a te elibera de astfel de lucruri este să mărturisești, să spui tu, să vorbești tu despre lucrul respectiv. Cum să fie supărat cineva că o astfel de informație apare în spațiul public. Probabilitatea ca o astfel de informație să apară în spațiul public este uriașă”, a declarat Ludovic Orban, la B1TV.

"Eu, după declarațiile premierului Cîțu, m-am dus, am întrebat, am dat două telefoane. Mi s-a spus să intru pe site-ul respectiv (n.r. site-ul instanței din Iowa) și să bag "Florin Vasile Cîțu" și mi-a apărut. Orice cetățean de pe planeta asta, dacă intră pe site-ul respectiv prin căutare pe Google și bagă "Florin Vasile Cîțu", vede informațiile legate de subiectul acesta”, a mai spus liderul PNL.

"Dacă ar fi să îi cer demisia, nu aş face-o în public"

"Demisia este un act unilateral. Dacă ar fi să îi cer demisia lui Florin Cîțu, în primă fază nu aş face-o în public, ci într-o discuţie între patru ochi, că aşa este normal între colegi. Așa e normal între colegi şi în aparatul guvernamental, fac aceasta menţiune, să îţi informezi colegii atunci când vrei să îi demiţi din funcţie, să le dai posibilitatea să îşi dea demisia. Sunt lucruri care trebuie spuse. Ai obligaţia să spui dacă există pete sau lucruri neelucidate, lucruri care pot să genereze presiune pe tine. Când numeşti un om într-o funcţie publică, trebuie să ai garanţia că omul respectiv nu poate fi şantajat sau nu i se poate arăta pisica, nu poate să îi influenţeze cineva deciziile, cunoscând astfel de lucruri negre ", a spus Ludovic Orban.