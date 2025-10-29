€ 5.0829
|
$ 4.3643
|

Subcategorii în Politica

Subcategorii în Alegeri

 
Data publicării: 21:38 29 Oct 2025

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Mă aștept la un blat
Autor: Roxana Neagu

ciprian ciucu Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului București
 

Alegerile locale pentru București vor avea loc în 7 decembrie. Ciprian Ciucu, candidatul PNL, se așteaptă la un blat.

Alegeri București, 7 decembrie: Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului București, afirmă că se așteaptă la un blat în favoarea PSD înainte de alegerile locale pentru București. 

”Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Nu am probe, dar am informații care vin din diferite surse și mă aștept. (...) Mă aștept la o campanie mizerabilă, urâtă. E un mix, nu s-au înțeles, se negociază” afirmă Ciprian Ciucu, la Digi24. 

El a punctat că cel mai mare risc pentru București este cel seismic. ”Aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea” spune Ciprian Ciucu. Acesta afirmă că în 2 - 3 ani ar putea rezolva problema traficului din București. 

PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu

Alegeri București, 7 decembrie: ”Astăzi a avut loc ședința Comitetului de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal. În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei. Au fost prezenți și au votat 850 de delegați. 

Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului București pentru funcția de Primar General al Capitalei. 

BPMB a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei” a comunicat PNL în această seară. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ciprian ciucu
pnl
candidat
pnl
primar
primarie
alegeri locale
7 decembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Iranul își reface arsenalul balistic: Achiziții masive de materiale din China, în pofida sancțiunilor ONU
Publicat acum 16 minute
Medicii din Buzău refuză să facă gărzi după reacțiile privind moartea chirurgului Ștefania Szabo
Publicat acum 16 minute
Bărbat înghițit de un mal de pământ, în Măcin. Șase persoane, printre care un bebeluș, evacuate din gospodărie
Publicat acum 21 minute
Autostrada Sebeș-Turda s-a surpat, din nou, în același loc. A expirat garanția firmei austriece care a construit-o
Publicat acum 36 minute
Rogobete: Personalul medical poate semnala cazurile de abuz printr-un formular online
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 27 Oct 2025
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close