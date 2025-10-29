Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Mă aștept la un blat

Alegeri București, 7 decembrie: Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Municipiului București, afirmă că se așteaptă la un blat în favoarea PSD înainte de alegerile locale pentru București.

”Mă aștept la un blat între AUR și PSD. S-a mai întâmplat, nu ar fi o noutate. Sunt oameni care nu învață nimic din propriile greșeli. Nu am probe, dar am informații care vin din diferite surse și mă aștept. (...) Mă aștept la o campanie mizerabilă, urâtă. E un mix, nu s-au înțeles, se negociază” afirmă Ciprian Ciucu, la Digi24.

El a punctat că cel mai mare risc pentru București este cel seismic. ”Aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea” spune Ciprian Ciucu. Acesta afirmă că în 2 - 3 ani ar putea rezolva problema traficului din București.

PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu

Alegeri București, 7 decembrie: ”Astăzi a avut loc ședința Comitetului de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal. În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de Primar General al Capitalei. Au fost prezenți și au votat 850 de delegați.

Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului București pentru funcția de Primar General al Capitalei.

BPMB a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei” a comunicat PNL în această seară.