Cioloș - premier. Chirieac: Aflăm imediat dacă e vorba despre o propunere capcană

După ce la Antena 3 s-a precizat că urmează ca premierul Florin Cîțu să transmită primul mesaj după anunțul președintelui cu privire la Dacian Cioloș, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut următoarele precizări: „Vedem imediat dacă este vorba despre o propunere capcană la adresa USR a președintelui Klaus Iohannis sau nu. Fiindcă varianta domnul Cioloș premier ține, în acest moment, exclusiv de PNL. Deci, dacă președintele Klaus Iohannis cere PNL să voteze un Guvern Cioloș, acest Guvern se va vota și există majoritate parlamentară, fără doar și poate. Deci, aflăm imediat dacă este o capcană sau, în mod real, președintele dorește să încerce cu un premier cu experiență, fiindcă este importantă experiența în cazul acesta. Dânsul a mai condus România un an în calitatea de premier, dar totuși e un premier care provine de la un partid ce a obținut doar 15 la sută la alegerile de acum zece luni. Ar fi o premieră și în Europa!”

„Altminteri, Dacian Cioloș este o propunere onorabilă. Are toate contactele necesare la Bruxelles, are experiență, are un partid devotat, după cum s-a văzut. Domnul Barna vine cu clișeele binecunoscute: suntem singurii care putem să facem. De când sunteți singuri?! De când sunteți unici în această țară?!”, a mai spus Bogdan Chirieac. „De altfel, domnul președinte Iohannis a spus că domnul Cioloș este singura propunere. A mai fost una: domnul Kelemen Hunor”, a mai zis analistul politic.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a decis să îl desemneze pentru poziția de candidat la funcția de premier pe Dacian Cioloș. Președintele a spus că la consultările de luni cu partidele politice a reiterat importanța unor chestiuni care trebuie rezolvate „indiferent cine guvernează”.

Dacian Cioloș: Ne asumăm responsabilitatea guvernării

Dacian Cioloș a anunțat că USR își asumă responsabilitatea guvernării și va porni negocierile cu celelalte partide. Declarația a apărut la puțin timp după ce președintele României l-a nominalizat pe liderul USR să formeze un nou Guvern.

„Președintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării și să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză și pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forțelor politice... Liniile principale sunt gestionarea pandemiei, explozia prețurilor la energie și reformele din PNRR”, a scris Dacian Cioloș, luni seară, pe Facebook.

Reacția PSD după anunțul lui Iohannis: Rocadă în alianța pierzătorilor

„Rocadă în alianța pierzătorilor” este mesajul social-democraților după ce președintele Klaus Iohannis a decis să îl desemneze pe liderul USR, Dacian Cioloș, să formeze un nou guvern.

