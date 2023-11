Ciolacu și Ciucă, prezenți la Congresul național al Partidei Romilor Pro-Europa. Mesajele guvernanților

Premierul Marcel Ciolacu (PSD), președintele Senatului Nicolae Ciucă (PNL), președintele Camerei Deputaților Alfred Simonis (PSD), președintele UDMR Kelemen Hunor, primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, dar și alții, au fost invitații președintele Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, la Congresul asociației de la Sala Palatului, în București, din 5 noiembrie 2023.

Evenimentul a întrunit peste 400 de asociații de romi, iar Sala Palatului a fost umplută de peste 4.000 de spectatori.

„Da, cred într-o Românie ordonată și, de ce nu, și coordonată. Acest gen de politici (n.r., susținute de Guvern) sunt bune pentru România și pentru români, indiferent de etnie. Această perspectivă pozitivă fără diferențe între noi trebuie păstrată. Eu m-am săturat de distincția noi și voi. Români, romi, maghiari. E o distincție care de cele mai multe ori este făcută negativ pentru a găsi vinovați sau a pasa responsabilitatea de la stat la societatea civilă, de la politicieni la comunități sau invers”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul discursului său.

„Din Evanghelia de astăzi, a bogatului nepăsător și a săracului Lazăr, desprindem o pildă foarte importantă: la final, cu toții vom da socoteală pentru ceea ce am fi putut să facem bine și nu am făcut. Noi toți suntem astăzi aici, toți liderii partidelor politice, pentru a arăta că ne pasă și vrem să facem bine astfel încât toate cele care au fost (...) să poată să constituie elemente prioritare pe agenda de lucru a partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului, a întregii societăți civile – astfel încât să nu mai discutăm despre cazuri cum ar fi faptul că un rom din patru nu are apă curentă, un rom din zece nu are acces la energie electrică, un copil rom din trei nu are ce să mănânce seara. Asta înseamnă să ne pese și asta înseamnă o societate unită”, a menționat Nicolae Ciucă.

