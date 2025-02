Ciolacu: Recunosc că am greșit. Am avut încredere în Ciucă. Au greșit însă și Ponta și Adrian Năstase

"Vă mulțumesc că sunteți prezenți, aici sau în organizațiile din țară, la Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat.

Întotdeauna m-am ferit de cei care spun pe un ton grav cum le știu ei pe toate și au soluții la orice. De aceea, astăzi mi-am propus să fiu foarte direct și la obiect.

Știți, noi, oamenii politici, de multe ori ne uităm în oglindă și ne vedem frumoși, deștepți, responsabili și iubiți. Din păcate, imaginea proiectată nu este aceeași cu modul în care ne percep mereu oamenii. De aceea, cred că a venit timpul să acoperim oglinzile propriului ego și să ledemonstrăm românilor că înțelegem cu adevărat ce defecte avem și unde am greșit.

Am crezut că este suficient să construim autostrăzi, să pornim spitalele regionale, să facem dreptate pensionarilor și să creștem veniturile românilor. Am crezut că este suficient să intrăm în Schengen, să ridicăm vizele pentru SUA sau să unim pentru prima dată toate provinciile istorice- Moldova, Ardealul, Oltenia, Dobrogea și Țara Românească prin autostrăzi și drumuri de mare viteză", a spus Marcel Ciolacu.

"Am greșit și eu, cum au greșit Năstase și Ponta"

"Am crezut că este suficient să reușim ca limba română să fie limbă oficială pentru românii din Ucraina și Republica Moldova, să obținem recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române din Italia sau să călătorim în Turcia doar cu buletinul.

Am crezut, de fapt, că este suficient să avem o bună guvernare pentru a duce un președinte de stânga la Cotroceni după 20 de ani. Am greșit. La fel cum au greșit în trecut și Victor Ponta sau Adrian Năstase. Pentru că românii își doreau de fapt un profil de președinte și nu unul de premier.

Pentru realizările de la guvernare nu ne-a aplaudat nimeni. Din contră. Oamenii ne-au spus că asta era datoria noastră, pentru că de asta ne-au dat voturile. Acesta este de fapt rolul nostru și fișa postului. Foarte corect!

Iar eu, personal, am greșit că am avut încredere într-un partener care n-a găsit maturitatea de a respecta o înțelegere politică și de a avea alegeri prezidențiale în septembrie, candidat comun și listă comună la parlamentare. Un lider politic care s-a lăsat dus de val și a uitat că atunci când am mers împreună la alegerile europarlamentare am luat 50%. S-a pierdut momentul oportun, iar apoi orgoliile stupide au făcut să candidăm separat și să ne umplem de noroi unii pe alții în fiecare seară pe toate televizoarele. N-au mai contat realizările, pentru că am generat doar silă. Iar rezultatul a fost că românii ne-au întors spatele și au îmbrățișat alternativa carismatică a unui fals-Mesia.

Da, am greșit. Dar nu în egală măsură. Unii au dispărut la pensie, în timp ce noi încă suntem aici și ținem frontul parcursului democratic al țării.

Să renunțăm și noi acum ar fi cel mai convenabil. Dar vă amintesc că am venit la guvernare în cel mai greu moment, când era pandemie și criză energetică.

Noi la PSD nu am renunțat niciodată atunci când a fost greu. De aceea, trebuie să ne asumăm și acum momentul cu mult curaj", a mai spus premierul.

"Bine ai venit, Crin!"

"A lăsa acum țara pradă naționalismului mistic ar fi o lașitate față de oameni și o trădare de neiertat pentru viitorul României.

A repeta aceleași greșeli la alegerile prezidențiale din mai, ar însemna să dăm ceasul României înapoi cu 35 de ani.

De aceea, astăzi suntem obligați să venim în fața românilor uniți și cu o alternativă corectă. Trebuie să venim în fața românilor cu un om care are cu adevărat un profil de prezidențiabil. Un om capabil, cu experiență, educat, onest și patriot. Un om cu principii puternice care a știut să lupte pentru valorile sale și care, în același timp, a putut să spună NUatunci când a fost cazul.

Acest om este Crin Antonescu! Bine ai venit Crin, sper că ți-a fost dor de PSD!

Tu ai trăit timpurile când PSD poate nu a fost corect cu tine. Dar stai liniștit, eu am trăit timpurile când PNL și-a luat revanșa și nu a fost corect față de mine!

E timpul să lăsăm trecutul în spate și să ne respectăm cu toții promisiunile. Am încredere că atât domnul Bolojan, cât și domnul Kelemen Hunor își vor ține cuvântul dat. Nu există alternativă. De data aceasta, încălcarea promisiunilor ar însemna ruperea acordului politic care stă la baza acestei coaliții și aruncarea României într-o aventură. Iar acest lucru cu siguranță nu ni-l permitem!", a mai spus Marcel Ciolacu.

"De data aceasta trebuie să fim cu toții alături de Crin"

"Știu, Crin Antonescu nu este membru PSD. Dar nu este nici membru UDMR și după 10 ani nu cred că este la zi nici cu carnetul de membru PNL.

Cred că după 20 de ani de eșecuri, trebuie să înțelegem cu toții că ideea ”să fie de-al nostru” a fost complet falimentară. Domnul Crin Antonescu va fi președinte, deci va fi al tuturor românilor din țara asta, indiferent de doctrină.

Știu și că mulți ați vrea să avem de data aceasta candidatul perfect. Dar știm cu toții că doar cei care își spun cu aroganță că sunt ”aleșii” se cred perfecți. Nu există perfecțiune. Dar există alegeri potrivite. Iar Crin Antonescu este candidatul potrivit pentru aceste alegeri prezidențiale care vor hotărî destinul României.

Crin Antonescu va câștiga pentru că este omul care folosește dialogul pentru a convinge și nu arme precum ura și anxietatea socială.

De aceea, vă spun că așa cum ne-am mobilizat după șocul turului întâi și am reușit să ne situăm pe primul loc la parlamentare, cu tot asaltul care a fost pe noi și cu toate partidele inventate doar pentru a ne fura voturi, vă rog să trecem cu bine și peste încercarea alegerilor prezidențiale.

Am câștigat alegeri pentru că am fost întotdeauna alături de oameni. De data aceasta trebuie să fim cu toții alături de Crin, pentru că prin alegerea unui președinte democrat vom putea fi în continuare alături de oameni și de România. Acesta este brandul și crezul nostru. Și trebuie să luptăm până la capăt cu toată forța pentru lucrurile în care credem!", a mai spus el.

"Singura soluție dacă vrem ca normalitatea să nu mai umble năucă"

"România a suferit o adevărată traumă socială odată cu anularea alegerilor prezidențiale. Frustrarea acumulată în timp în toate straturile societății s-a transformat în ură și a izbucnit acum sub forma unei furii dezlănțuite anti-sistem. Și din păcate, ne place sau nu, partidele tradiționale, adică și noi, suntem văzuți ca fiind parte a acestui sistem.

Dar soluția nu este nicidecum să i se interzică cuiva candidatura în mod arbitrar. O astfel de decizie trebuie să se bazeze doar pe probe solide și concrete, pentru că altfel va genera și mai multă furie în societate.

Trauma socială suferită după alegeri nu poate fi depășită dacă românii nu vor primi răspunsuri clare și precise din partea instituțiilor statului. Și nicidecum nu ne putem vindeca prin tăcere. Adevărul este că tăcerea prezidențială din ultimii zece ani a eliberat acest virus perfid în societate.

În noiembrie, am trăit cu toții un șoc artificial indus de cei care vor să captureze România și destinul ei european. În noiembrie, am suferit un atac grav la stabilitatea României. Dar cei care au făcut asta și continuă să corupă suflete de români trebuie învinși exclusiv prin mijloace democratice și prin domnia legii!

Aceasta este singura soluție dacă vrem ca normalitatea să nu mai umble năucă și în cârje în țara noastră", a mai spus el.

"E o erezie mizerabilă să contești apartenența României la lumea occidentală"

"Suntem în cel mai bun moment economic al istoriei noastre, depășind state precum Ungaria, Croația sau Grecia la care în trecut ne uitam ca la niște uriași.

Companiile românești nu mai sunt vândute pe nimic, ci au ajuns ele să cumpere active străine. În 2024, firmele românești au investit 350 de milioane de euro în afara țării. Capitalul românesc a ajuns la maturitate și se impune și peste hotare.

Mai nou, am reușit să facem autostrăzi, să începem reindustrializarea României și să ne manifestăm cu adevărat patriotismul economic prin investiții de miliarde în industria alimentară și de construcții. Am început să facem investiții masive în canale de irigații și să ne dezvoltăm industria națională de apărare.

Am contribuit cu 30 de miliarde la Uniunea Europeană și am primit în schimb aproape 100 de miliarde de euro. Suntem protejați de cea mai importantă alianță militară din istorie – NATO, și avem un parteneriat strategic cu Statele Unite pe care îl vom duce la un nou nivel economic sub administrația președintelui Trump.

Astăzi, producem de 8 ori mai mult ca pe vremea lui Ceaușescu, unde vor alții să ne întoarcă. Ce s-ar întâmpla dacă după alegeri, am alunga toți investitorii din România?! Ar putea oare suplini ”industria calului” închiderea uzinelor Dacia și Ford și zecile de mii de șomeri, de exemplu?! Suntem pregătiți să stăm iarăși la cozi să ne luăm vize pentru a petrece un concediu banal în Europa?! Economia nu crește prin firul divin, ci cu bani! Cu fonduri europene! Și cu multă seriozitate!

De aceea, este o erezie mizerabilă să contești apartenența României la lumea occidentală și să o îndrepți către ”înțelepciunea rusească”, a declarat președintele PSD.

"Toți suntem patrioți"

"Faptul că cineva vrea să dea foc la tot ce am construit vreme de 20 de ani, nu înseamnă că lumea în care trăim este perfectă. Și cred că e timpul să vorbim mai deschis și mai apăsat despre curentele externe care ne-au adus aici. Europa este deja de mult timp într-un declin ideologic, demografic și industrial.

Sunt multe lucruri care pot fi spuse, de la nevoia de a avea energie ieftină pentru industrie, până la reducerea drastică a birocrației și reglementărilor care au ajuns să sufoce orice inițiativă. ”Green deal-ul” a fost o idee bună, dar aplicată greșit și impusă fără a ține cont de economia fiecărui stat. Fluxurile mari de capital vor ocoli Europa dacă politicile UE vor continua să fie neadaptate la realitatea economică.

Dar dincolo de aceste aspecte, una dintre cele mai grave greșeli care a alimentat revolta peste tot în Europa a fost agresivitatea progresistă. Am ajuns să vorbim în șoaptă, inclusiv în România, despre credințele noastre, doar pentru a nu deranja. Am spus-o în trecut și o spun și acum. Românii sunt un popor tolerant și deschis către diversitate, dar atunci când vorbim despre familie, aceasta nu poate fi formată decât între un bărbat și o femeie. Suntem creștini. Punct!

În final, cred că trebuie să le mai spunem oamenilor un lucru simplu. Atunci când votați gândiți-vă: cât de tare mă poate dezamăgi omul pe care îl votez?! Pentru că atunci când nu știi nimic despre cineva răspunsul la această întrebare este infinit. Pe Crin Antonescu îl cunoașteți toți. Știți de ce trebuie să fie votat.

Dar în noiembrie anul trecut, 40% dintre cei care au pus ștampila pe un anumit candidat au spus că n-au știut cine este. Iar asta ar trebui să ne sperie, pentru că din ură, frustrare și scandal se poate naște orice.

În momentul acesta, scopul nostru principal trebuie să fie să ducem la Palatul Cotroceni un om care să asigure stabilitatea democratică în România. Iar Crin Antonescu este omul potrivit care știe și poate să scoată țara din această hipnoză colectivă și să o mențină pe drumul corect.

Eu cred că nu există români care să nu fie suveraniști. Asta scrie în Constituție și toți ne dorim binele României. Așadar, nu ne luăm în piept cu suveranismul sau cu patriotismul pentru că acestea sunt trăiri pe care le avem natural.

Toți suntem patrioți. Dar aici este vorba despre a stopa populismul anarhic ascuns în spatele unor concepte nobile precum suveranismul și patriotismul.

De aceea, este momentul să le arătăm românilor cu adevărat cine sunt cei care le vor binele și cine îi hrănește cu povești. Nu mai este loc de simpatii politice, de orgolii și aprecieri personale.

Este despre România. Despre țară. Și despre români.

Este timpul pentru echilibru și stabilitate. Este timpul pentru Crin Antonescu!", a conchis Marcel Ciolacu.

