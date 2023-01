Ciolacu (PSD), după ședința de la Sinaia: Dorim să avem discuţii în coaliţie, nu poziţionări sau ambiţii

"Avem un protocol asumat. (...) Am ieşit un pic dintr-o zonă pe care eu o consider dăunătoare. Suntem nişte oameni politici, avem pretenţii să fim oameni de stat şi, din această perspectivă, dorim să avem discuţii în coaliţie, nu de poziţionări sau de ambiţii. Noi vorbim aici de Guvernul României, nu vorbim de guvernul unei coaliţii, al unei alianţe. Am văzut ce s-a întâmplat când a fost o construcţie a unui guvern de dreapta care confunda guvernul de coaliţie cu guvernul României şi, cred că cu toţii, atât eu, Nicolae Ciucă, şi colegii noştri din PSD şi PNL şi UDMR ne dorim un guvern eficient. Atunci e normal să avem nişte discuţii punctuale şi despre o evaluare a miniştrilor şi performanţele unor miniştri unde lucrurile au mers în direcţia corectă şi aşteptată şi unde nu au funcţionat.

Am avut de recuperat un handicap de aproape 2 ani în care, vă dau un exemplu, la Ministerul Fondurilor Europene, era tot blocat şi încet, încet a recuperat acest decalaj. În această zonă am încercat de fiecare dată, am văzut că şi domnul prim-ministru, să ducem discuţia. Nu că rupem un protocol, nu că PSD-ul nu cedează nu ştiu ce ministere. Sunt ferm convins că şi eu, şi colegii mei, şi domnul prim-ministru Nicolae Ciucă şi colegii domniei sale ne dorim un guvern bun al României, nu un guvern PSD-PNL-UDMR", a afirmat Ciolacu.



Întrebat când ar trebui să înceapă această evaluare, liderul social-democraţilor a spus că aşteaptă o evaluare a prim-ministrului pe fiecare minister în parte.



"Din punctul meu de vedere, prioritar în această evaluare este implementarea PNRR-ului şi a jaloanelor din PNRR şi de acolo să plecăm cu o discuţie profesionistă. Eu, să fiu şeful unui guvern sau prim-ministrul unui guvern al României făcut cum s-a tras în căciulă, în funcţie de performanţa judeţelor şi fiecare, în funcţie de ce minister ne-a picat, căutăm noi prin stat vreunul bun sau prost să-l punem la acel minister... prefer să nu conduc un astfel de guvern", a precizat Marcel Ciolacu.



Întrebat dacă există o linie roşie pe care partidul nu o va trece, acesta a spus: "Am o singură linie roşie, se numeşte prostia şi cred că aceeaşi linie roşie o are şi PNL-ul".

