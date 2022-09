Ciolacu: Incidentul de la Şcoala de vară a TNL îmi lasă un gust mai mult decât amar

'E ruşinos ce s-a întâmplat. Am văzut că preşedinta TNL şi-a cerut scuze şi o felicit. (...) Îmi lasă un gust mai mult decât amar tot ceea ce s-a întâmplat. Data viitoare îi invit la TSD, unde au avut ateliere pe fiecare domeniu, au discutat', a spus Ciolacu la România TV. El a adăugat că 'fiecare face cât poate'.

'Din punctul meu de vedere, preşedinta lor a făcut un gest corect. Atât au putut. Poate o fi un amendament la 'România educată'. E jignitor şi arată o imaturitate, cred că au o problemă internă. Când nu ai capacitatea de a dezvolta ceva, atunci înjuri. Chiar dacă e o căsnicie, cum spuneau unii, nu din dragoste, din interes. Presupun că nici în căsniciile din interes nu există astfel de jigniri', a menţionat acesta.

Tinerii liberali au înjurat PSD-ul la petrecerea de la Școala de Vară din weekendul trecut.

Tinerii liberali au scandat împotriva PSD-ului la o petrecere care a avut loc recent în stațiunea Venus, de pe litoral. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

”Doamna președinte a TNL și-a cerut scuze. Și doamna Gorghiu a făcut ce trebuia, din acest punct de vedere, dar tinerii liberali trebuie premiați. Nu au făcut altceva decât să exprime ce a spus însuși președintele Klaus Iohannis, că e o opinie politică (n.red. înjurătura la adresa PSD). A spus foarte bine! Mai mult, mari intelectuali ai acestei țări... Domnul Gabriel Liiceanu, la vremea respectivă, ne-a explicat că nu e o înjurătură. E o metafizică întreagă, o explicație întreagă, că dânsul chiar se pricepe la lucrurile acestea. Prin urmare, acolo avem clar o opinie și atitudine politică. Nu e înjurătură. Tinerii liberali nu au făcut altceva decât să calce frumos pe urmele pașilor făcuți de înaintași. Oamenii aceștia trebuie premiați. Nu trebuie, în niciun caz, certați!”, a spus ironic analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de Lili Ruse.

Președintele TNL, Mara Mareș, a transmis un mesaj după ce imaginile s-au viralizat.

"Îmi cer scuze în numele Tineretului Național Liberal pentru aceste comportamente inacceptabile. Mărturisesc ca am aflat acum puțin timp și cu mare neplăcere despre limbajul folosit. Adevarul este ca nu putem controla tot, mai ales noaptea tarziu. Voi face toate demersurile sa identificam persoanele din video si vom avea o discutie pe subiect. Zilele petrecute la Școala de Vară au avut drept obiectiv principal profesionalizarea echipei de tineret, prin traininguri intense si specifice. Aceste activități ne caracterizează, iar pe altele le regretam.

Ce s-a întâmplat la Școala de Vară a Tineretului Liberal

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus despre Nicolae Ciucă, premierul României, că este un om de onoare.

În cadrul unei emisiuni difuzate de România TV, întrebat de Victor Ciutacu dacă e sigur că îl va prinde primăvara premier, Marcel Ciolacu a răspuns astfel: „Rotația va avea loc anul următor, categoric. Domnul Ciucă este un om de onoare. Am avut această discuție cu domnia sa, nici nu se pune această problemă.”

„Fiul meu, acum câțiva ani, când ne uitam amândoi la televizor, mi-a zis „ce meserie periculoasă ți-ai ales!”. Asta este meseria, nu ne plângem. Nu sunt genul de om care să se plângă. Când intri în această zonă, îți asumi atât bunele, cât și relele acestor funcții. Din ceea ce am făcut până acum, nu am lucruri pe care să le regret, nici în ceea ce privește colegii mei, nici în ceea ce privește românii. Partidul Social Democrat trebuia să intervină într-un moment delicat al României. Eu sunt un om mai calculat și am înțeles că nu trebuie să te rezumi la niște calcule meschine de câte procente ai”, a mai spus Marcel Ciolacu. Vezi știrea aici!

