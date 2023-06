Ciolacu face promisiunea zilei cu pensiile speciale. Verdictul lui Chirieac. Dacă nu va executa ce a zis, șansele PSD la viitoarele alegeri se diminuează profund

'Sunt, pur și simplu, stupefiat de discursul domnului Marcel Ciolacu. Este primul lider politic care are curajul să o spună deschis și să arate cu degetul către această aberație a normalilor și a specialilor. Ei bine, în acest moment, premierul Marcel Ciolacu nu mai poate să se retragă din ceea ce a spus. Acesta este un angajament. Dacă nu ar face ceea ce a zis azi, șansele PSD la viitoarele alegeri se diminuează profund!', a declarat Bogdan Chirieac.

'Gândiți-vă că 87% din populația țării este împotriva pensiilor speciale. Or, ce spune dânsul că aparatul de stat este înțesat de speciali, adică oameni cu pensii speciale, care se pensionează la o vârstă tânără, altminteri conform legii, mai iau și salariu de la stat... Sunt și cazuri cu câte trei pensii speciale cumulat cu salariul de la stat. Prin urmare, aceste aberații nu au putut fi clintite, până acum văd că sunt luate direct, în piept, de Marcel Ciolacu!', a menționat Bogdan Chirieac.

'Problema este că 6 miliarde de euro din PNRR, bani gratis, așteaptă aceste reforme pentru a putea intra în bugetul României. Mai presus decât orice, tot acest stat paralel creat în România va riposta. Deci, atât cei aflați în activitate, cât și cei aflați cu pensii speciale vor riposta! Să nu credem că vor sta cu mâinile în sân. Cel puțin, în zona magistraturii puterea este imensă!', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, în jurnalul de știri de la România TV, prezentat de Violeta Romanescu.

Vă prezentăm discursul ținut de Marcel Ciolacu la votul pentru noul Guvern.

„Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră ca reprezentant al partidului care crede cu toată tăria în puterea oamenilor și într-o Românie mai bună pentru toți.

O VIZIUNE PENTRU NAȚIUNE ÎNSEAMNĂ ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU UIȚI POPORUL PENTRU CARE LUCREZI ȘI PE CARE ÎL SERVEȘTI!

Stimați colegi,

Întreaga lume este zdruncinată de probleme. Vremurile idilice în Europa și în lume au trecut. Astăzi, vorbim despre o luptă crâncenă pentru supraviețuire a VALORILOR care au stat la baza societății în care trăim.

Economiile suferă, extremismul pune democrațiile sub presiune, iar regimurile autoritare își invadează vecinii. În plus, creșterea prețurilor la energie și la alimente are un impact devastator asupra oamenilor.

Toate aceste lucruri au făcut ca tensiunile sociale să crească. Și am văzut în ultimele săptămâni cum diferite categorii sociale au coborât în stradă.

Acestea sunt provocările. Sunt multe și grele. Însă A FUGI de responsabilitate NU este o opțiune pentru mine! FUGA NU ESTE ÎN ADN-ul PSD!

Doamnelor și domnilor,

Vin astăzi în fața dumneavoastră să îmi ASUM un program de guvernare și o echipă de miniștri cu care să depășim toate aceste greutăți!

Vin dintr-un partid care și-a ASUMAT cele mai grele provocări ale istoriei noastre de după 1989. Tranziția grea, dar și aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Vezi continuarea AICI!

