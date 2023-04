Ciolacu, despre renegocierea PNRR: Sunt şi anumite modificări

'Presupun că domnii miniştri şi cei implicaţi vă pot răspunde la această întrebare. Eu am anumite... Cred că se va încheia cu acel 9,4, am înţeles că e în discuţie. Sunt şi anumite modificări, am văzut că a făcut şi Franţa, în ceea ce priveşte investiţiile, cum avem şi noi exemplul cu M4 şi M6, cu metroul şi solicitarea pentru că unul este un proiect matur care sigur se va implementa, altul nu este. Deci, presupun că toate aceste lucruri sunt în desfăşurare la Ministerul Fondurilor Europene', a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu a răspuns unei întrebări referitoare la eventuala renegociere a PNRR, în condiţiile în care, la finalul acestei săptămâni, expiră termenul la care poate fi trimisă solicitarea oficială Comisiei Europene.

