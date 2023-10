Ciolacu: Avem Ordonanţa 34 care interzice angajările în instituţiile de stat

Răspunsul a venit după ce a fost întrebat despre faptul că 'multe primării din ţară au dat drumul angajărilor, începând cu luna septembrie', după ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal şi pachetul de reducere a cheltuielilor bugetare.

'Îmi pare rău, cred că avem informaţii diferite. Avem Ordonanţa 34 care interzice acest lucru. Dacă s-au făcut transferuri, masa de angajaţi rămânând aceeaşi, e cu totul altceva', le-a răspuns jurnaliştilor Ciolacu, la finalul vizitei de lucru pe care a efectuat-o pe şantierul Autostrăzii Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeş.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că, pentru prima oară în istoria României, s-a creat un echilibru între cheltuieli şi investiţii, iar, în acest moment, ţara noastră are un deficit de 56 de miliarde de lei şi cheltuieli pe investiţii de 57 de miliarde de lei.

Şeful Executivului a efectuat luni, alături de vicepremierul Marian Neacşu şi ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, o vizită de lucru la Autostrada Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4 (Tigveni - Curtea de Argeş).

'Cred că e prima străpungere după perioada comunistă şi nu este o lucrare întinsă, dar este foarte dificilă. Este evident că, deja, constructorul este în avans cu lucrările şi aş dori să-l felicit. Sunt ferm convins că dacă am fi fost în Schengen aţi fost şi mai în avans, lucrurile ar fi mers mult mai uşor. În acest moment, România are, că tot vorbim şi ne place de acest deficit, cu toţii devenim experţi în deficite, are un deficit de 56 de miliarde şi cheltuieli pe investiţii de 57 de miliarde.

Este prima oară în istoria României când s-a creat acest echilibru între cheltuieli şi investiţii. Cunoaştem cu toţii situaţia, când am venit prim-ministru. Înţeleg, anumite persoane sunt supărate pentru că direcţionăm, în primul şi în primul rând, banii către investiţii', a afirmat Ciolacu. Potrivit acestuia, sumele alocate către Transporturi sunt cele mai importante, având în vedere, între altele, că astfel de lucrări au şi cea mai mare importanţă strategică. Vezi continuarea aici!

