Data publicării: 19:56 03 Noi 2025

Ciolacu are încă un contracandidat. USR şi PNL merg cu Mihai Răzvan Moraru la CJ Buzău
Autor: Ioana Dinu

Mihai Răzvan Moraru
 

Ciolacu are încă un contracandidat.

Alianţa dintre PNL şi USR a oficializat luni, într-o ședință comună, susţinerea independentului Mihai Răzvan Morarudrept candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Decizia marchează un moment istoric pentru politica locală, fiind pentru prima dată când cele două partide de dreapta își unesc forțele împotriva PSD și a candidatului social-democrat, Marcel Ciolacu.


Candidatul Mihai Răzvan Moraru, în vârstă de 44 de ani, antreprenor buzoian și tată a doi copii, a mulțumit celor două formațiuni pentru sprijin. El a afirmat că a acceptat provocarea din dorința de a schimba un județ „ținut în loc de un sistem vechi și corupt”. Este fost președinte al USR Buzău.

„Nu pot accepta ca Buzăul să fie un județ de mâna a doua. Nu am venit să fac figurație. Cred că se poate câștiga și sper ca toți cei care își doresc altceva pentru Buzău să vină alături de noi”, a zis el.

Mihai Răzvan Moraru a anunțat că va duce o campanie modernă


Mihai Răzvan Moraru a anunțat că va duce o campanie modernă, bazată pe dialog direct cu cetățenii și pe instrumente digitale.

Printre prioritățile sale se numără sănătatea, infrastructura și crearea de locuri de muncă. El a atras atenția că județul „a pierdut 50.000 de locuitori în ultimii 12 ani”, iar „situația economică se degradează continuu”.

Președintele USR Buzău, Florin Drăgulin, a numit momentul „istoric”, considerând alianța cu PNL o dovadă de maturitate politică.

Decizia de susținere a lui Mihai Răzvan Moraru a fost votată în unanimitate de organizațiile PNL și USR Buzău. Cele două formațiuni au anunțat o colaborare strânsă în campania electorală, atât în teren, cât și online, și au precizat că poartă discuții și cu PMP și Forța Dreptei pentru o alianță extinsă.

cj buzau
ciolacu
mihai razvan moraru
