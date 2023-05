Cine va moșteni averea de 70 de milioane de dolari a Tinei Turner

Tina Turner, una dintre marile voci ale lumii, s-a stins din viaţă la vârsta de 83 de ani. A lăsat în urma ei nu doar un repertoriu nemuritor, dar şi o avere, cea mai mare parte din ea fiind concentrată în reşedinţa din lux din Elveţia unde şi-a şi dat ultima suflare.

De-a lungul vieţii, Tina Turner s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv cancer, un accident vascular cerebral și insuficiență renală, potrivit BBC. Şi-a ţinut, mai mereu, suferinţele departe de ochii lumii şi doar familia şi apropiaţii au ştiut, cu adevărat, prin ce trece. Fire jovială, efervescentă, "plină de bule" cum ziceau prietenii artistei, Tina a cucerit planeta toată cu vocea ei inconfundabilă dar şi cu felul de a fi.

Cine moşteneşte banii şi proprietăţile artistei

Din concerte şi afaceri personale a adunat, peste ani, o avere impresionantă, însă cele mai multe investiţii le-a făcut în locuinţa din Elveţia. Imobilul de 24.000 de metri pătrați a costat 72 de milioane de dolari. Se pare că singurul moștenitor al artistei nu este nimeni altcineva decât soțul ei. El va rămâne cu banii pe care Tina îi mai avea în cont, dar şi cu proprietatea de lux din Europa.

Tina Turner a devenit celebră alături de soțul ei, Ike, în anii 1960, cu melodii precum Proud Mary și River Deep, Mountain High. A divorțat de Ike în 1978 și a continuat să aibă un succes și mai mare ca artistă solo în anii 1980.

A câștigat opt premii Grammy și a fost inclusă în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame în 2021. A devenit una dintre cele mai mari vedete pop și rock ale anilor ’80 și ’90, cu hituri precum Let’s Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, tema lui James Bond GoldenEye, I Don’t Wanna Fight și It Takes Two, un duet cu Rod Stewart.

