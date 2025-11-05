€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 16:23 05 Noi 2025 | Data publicării: 16:23 05 Noi 2025

Cine va deszăpezi Podul Prieteniei în iarna 2025-2026: România sau Bulgaria?
Autor: Alexandra Curtache

atentionare-mae-pentru-romanii-care-vor-sa-calatoreasca-in-bulgaria--pe-la-giurgiu--ruse_02608700 Podul Giurgiu-Ruse, foto arhivă
 

Podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse va fi curățat de zăpadă de partea bulgară, care anunță că este complet pregătită pentru intervenții în sezonul rece.

Deszăpezirea Podului Prieteniei dintre Ruse şi Giurgiu, una dintre cele mai importante legături rutiere între România și Bulgaria, va fi efectuată în această iarnă de autoritățile bulgare. Decizia a fost anunțată miercuri de Instituţia Prefectului Giurgiu, în urma unei întâlniri bilaterale cu reprezentanții din Ruse.

„Anul acesta curăţarea podului peste Dunăre dintre Ruse şi Giurgiu va fi efectuată de partea bulgară. Dacă va fi necesar, circulaţia vehiculelor uşoare şi grele în unele dintre zonele învecinate va fi suspendată”, precizează comunicatul transmis de Prefectura Giurgiu.

Bulgaria, pregătită cu 37 de utilaje și 10.000 de tone de material antiderapant

Potrivit autorităților din Ruse, regiunea este pregătită logistic pentru intervenții rapide în caz de ninsoare sau polei. În total, 37 de utilaje, dintre care 20 de maşini combinate cu greble, 6 pentru deszăpezire şi 2 echipate cu rotor şi platformă de tractare pentru vehicule grele, vor fi utilizate pentru întreţinerea a peste 500 de kilometri din reţeaua rutieră republicană.

Aceste echipamente nu includ însă utilajele de deszăpezire aflate în administrarea municipalităților, care au încheiat sau sunt pe cale să încheie contracte proprii cu firme specializate. În plus, până la 15 noiembrie 2025, autoritățile din Ruse vor achiziționa aproximativ 10.000 de tone de material antiderapant.

Măsuri suplimentare pentru transportul feroviar

Pe lângă infrastructura rutieră, autoritățile bulgare au anunțat și măsuri pentru asigurarea unei bune circulații a trenurilor de pasageri și de marfă în regiune. Scopul acestora este prevenirea blocajelor și reducerea întârzierilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

Guvernatorul Regiunii Ruse, Dragomir Draganov, și adjunctul său, Gheorghi Georgiev, au dispus un plan amplu de intervenție pentru a minimiza efectele iernii asupra populației și infrastructurii.

„Toate aceste măsuri sunt menite să asigure funcţionarea normală a infrastructurii în condiţii dificile de iarnă şi să reducă consecinţele negative asupra populaţiei”, se arată în comunicatul transmis.

Podul Prieteniei, inaugurat în 1954, este unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei româno-bulgare, fiind traversat zilnic de mii de vehicule de marfă și pasageri. În iarna care urmează, întreținerea și siguranța sa vor depinde exclusiv de eficiența echipelor bulgare de intervenție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ultima seară în care se poate intra în Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Cât timp așteaptă oamenii la coadă
Publicat acum 23 minute
Un vrâncean scrie istorie în aviația NATO. Este cel mai tânăr instructor din programul internațional de formare a piloților de luptă
Publicat acum 25 minute
Germania intensifică lupta împotriva birocrației: Noi măsuri pentru firme și cetățeni
Publicat acum 37 minute
Drulă - candidatul copy-paste. Vlad Gheorghe l-a prins în ofsaid: Cine fură azi un slogan, în viitor va fura mai multe lucruri
Publicat acum 57 minute
Tensiuni între Comisia Europeană și Parlamentul European: Siegfried Mureșan, nemulțumit de Ursula von der Leyen
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 21 ore si 8 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close