Cine va deszăpezi Podul Prieteniei în iarna 2025-2026: România sau Bulgaria?

Deszăpezirea Podului Prieteniei dintre Ruse şi Giurgiu, una dintre cele mai importante legături rutiere între România și Bulgaria, va fi efectuată în această iarnă de autoritățile bulgare. Decizia a fost anunțată miercuri de Instituţia Prefectului Giurgiu, în urma unei întâlniri bilaterale cu reprezentanții din Ruse.

„Anul acesta curăţarea podului peste Dunăre dintre Ruse şi Giurgiu va fi efectuată de partea bulgară. Dacă va fi necesar, circulaţia vehiculelor uşoare şi grele în unele dintre zonele învecinate va fi suspendată”, precizează comunicatul transmis de Prefectura Giurgiu.

Bulgaria, pregătită cu 37 de utilaje și 10.000 de tone de material antiderapant

Potrivit autorităților din Ruse, regiunea este pregătită logistic pentru intervenții rapide în caz de ninsoare sau polei. În total, 37 de utilaje, dintre care 20 de maşini combinate cu greble, 6 pentru deszăpezire şi 2 echipate cu rotor şi platformă de tractare pentru vehicule grele, vor fi utilizate pentru întreţinerea a peste 500 de kilometri din reţeaua rutieră republicană.

Aceste echipamente nu includ însă utilajele de deszăpezire aflate în administrarea municipalităților, care au încheiat sau sunt pe cale să încheie contracte proprii cu firme specializate. În plus, până la 15 noiembrie 2025, autoritățile din Ruse vor achiziționa aproximativ 10.000 de tone de material antiderapant.

Măsuri suplimentare pentru transportul feroviar

Pe lângă infrastructura rutieră, autoritățile bulgare au anunțat și măsuri pentru asigurarea unei bune circulații a trenurilor de pasageri și de marfă în regiune. Scopul acestora este prevenirea blocajelor și reducerea întârzierilor cauzate de condițiile meteo nefavorabile.

Guvernatorul Regiunii Ruse, Dragomir Draganov, și adjunctul său, Gheorghi Georgiev, au dispus un plan amplu de intervenție pentru a minimiza efectele iernii asupra populației și infrastructurii.

„Toate aceste măsuri sunt menite să asigure funcţionarea normală a infrastructurii în condiţii dificile de iarnă şi să reducă consecinţele negative asupra populaţiei”, se arată în comunicatul transmis.

Podul Prieteniei, inaugurat în 1954, este unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei româno-bulgare, fiind traversat zilnic de mii de vehicule de marfă și pasageri. În iarna care urmează, întreținerea și siguranța sa vor depinde exclusiv de eficiența echipelor bulgare de intervenție.