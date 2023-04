Cine sunt oamenii din spatele vlogului culinar al lui Liviu Dragnea. "Mă respectă şi au încredere în mine. Ei au propus să mă ajute"

"Mă întreb cine îl ajută pe Liviu Dragnea? Fiind om de televiziune, asta văd întâi şi întâi. Pare o chestie profesionistă din punct de vedere al imaginii, al cadrelor, al luminii puse, etc", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Doi tineri de 20 de ani. Unul are 20 şi unul are 21 de ani. Şi atât! Sunt nişte tineri brilianţi, ca să zic aşa, care pe mine mă respectă foarte mult. Când au auzit, într-un cerc de prieteni, că m-am decis să fac asta, au venit şi au propus să mă ajute, pro bono. Pentru că le place ideea şi au încredere în mine. În schimb, peretele, care e unul dintre pereţii bucătăriei mele, e făcut de mine.

Masa pe care o gătesc e confecţionată de mine. Eu am şi un atelier mecanic în curte, dotat cu tot ce trebuie. Ce nu am este un aparat de sudură, dar am folosit de la cineva. Mi-am confecţionat masa, are picioruşe cu filet, ca să nu cadă tigaia de pe plită.

Am înţeles că, undeva, la o mare televiziune, s-a discutat despre cât îi plătesc pe cei care filmează şi de unde îi plătesc, etc. Nu am câştigat niciun ban şi nici nu îi plătesc pe nimic, pentru că sunt prieteni. Încă mai avem voie să facem aşa ceva. Nu o fac pentru bani, nici pentru a deveni la un moment dat promotorul unui producător de ceva anume. Asta nu se va întâmpla. E exclus să fie reclame.

Nu am absolut nimic cu cei care fac aşa ceva, sau dacă am nu o exprim public. Dar eu nu o să fac niciodată asta, să mă folosesc de interesul unor oameni ca eu să promovez un produs. Eu nu o să folosesc decât produsele pe care le consider bune", a declarat Liviu Dragnea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News