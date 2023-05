Cine este primul turist care a murit escaladând muntele Everest în acest an

Jonathan Sugarman, în vârstă de 69 de ani, medic din Seattle, a murit în Tabăra 2, după ce luni a început să se simtă rău. A fost a doua încercare a lui Sugarman de a urca pe cel mai înalt munte din lume.

Ambasada Statelor Unite în Nepal a emis o declarație, spunând: „Putem confirma că doctorul Jonathan Sugarman a murit în timp ce urca pe muntele Everest luni, 1 mai. Cele mai profunde simpatii ale noastre se adresează familiei și prietenilor lui.”

Ambasada a declarat că oficialii săi au fost în contact cu familia lui Sugarman și cu autoritățile locale.

Medicul încercase să urce Everestul în 2012, dar a fost nevoit să se retragă după ce a ajuns în Tabăra 3, după ce a suferit edem pulmonar de mare altitudine (HAPE).

HAPE este o afecțiune cauzată de schimbări rapide ale cotei. Sugarman a declarat pentru site-ul de alpinism Uphill Athlete că a suferit HAPE și în 2016, când escalada un alt vârf din munții Himalaya.

„Ca să fiu sincer, nu am fost sigur că voi ajunge cu adevărat în Tabăra 3, așa că am avut un sentiment plăcut de realizare când am ajuns”, spusese el pe site-ul web despre expediția sa pe Everest în 2012, potrivit Independent.co.uk.

