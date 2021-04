Nava Ever Given, salvată de "bobul de orez". Cine e bărbatul din excavator care a deblocat canalul Suez: Aveam impresia că lumea râde de munca mea

Știrea de la finalul lunii martie conform căreia Canalul Suez a fost blocat de o navă-container gigant, cu dimensiunea de 400 de metri lungime, în condițiile în care lățimea canalului este de 200 de metri, a făcut înconjurul lumii și a stârnit o mulțime de controverse. Evenimentul avea să prevestească o criză economică uriașă, având în vedere volumul de mărfuri care tranzitează Canalul Suez.

Cine e bărbatul care a salvat nava Ever Given

O mulțime de imagini au devenit virale în mediul online, dar dintre toate, cea cu excavatorul care încerca să sape pământul pentru a elibera carena. Fotografia a avut un puternic impact și asta pentru că dimensiunile excavatorului erau extrem de mici comparativ cu colosalul vas Ever Given. Mai mult, pe baza imaginii, au fost făcute o mulțime de glume și meme-uri, atât în România, cât și în străinătate.

Personajul principal al evenimentului este chiar Abdullah Abdel-Gawad, un bărbat în vârstă de 28 de ani, care manevra excavatorul în încercarea de a debloca mastodontul și a fost ultimul care a aflat de glumele despre el. Timp de șase zile, Abdullah Abdel-Gawad a muncit continuu și spune că nici nu a văzut când sau cine i-a făcut fotografia.

A crezut că lumea își bate joc de munca lui. Imaginea pe care o ține minte: "Celulita mea"

Într-un interviu pentru Business Insider, Abdullah Abdel-Gawad a spus că, "nu era atent la lucrurile astea". Și în plus, spune el, glumele oamenilor l-au motivat să muncească și mai mult pentru repunerea pe linia de plutire a navei, pentru că la început a crezut că oamenii își bat joc de munca lui.

Cu toate acestea, unul dintre meme-urile de pe rețelele de socializare care i-au rămas bine întipărite în minte a fost cel în care, în dreptul navei era scris: "Celulita mea", iar în dreptul excavatorului era scris: "O ceașcă de ceai verde".

"Aveam impresia că lumea râde de munca mea. Oamenii au spus: Autoritatea Canalului Suez a luat măsuri și a trimis echipament de mărimea unui bob de orez. Asta m-a supărat. Dar m-a și motivat, pentru că voiam ca lumea să spună: A reușit. Nu am vrut să știe nimeni cine sunt, până când nu eliberez nava. Dacă te uiți la dimensiunea navei și la dimensiunea excavatorului, este absolut înspăimântător", a spus el.

"Avem nevoie să urci într-o mașină și să vii chiar acum, pentru că ești singurul șofer de excavator suficient de aproape", și-a amintit bărbatul despre momentul în care a fost informat despre eveniment și sunat să intervină.

"Până nu am săpat 5 - 6 metri, nu a existat nicio mișcare". Doi excavatoriști n-au vrut să-l ajute din frică

Munca lui a devenit și mai grea atunci când, alți doi excavatoriști care aveau misiunea de a-l ajuta, s-au îndepărtat de frică să lucreze direct sub navă, pentru ca aceasta să nu se dezechilibreze și că se răstoarne pe ei. Așa că cei doi au cărat doar pământul pe care-l scotea Abdullah Abdel-Gawad de sub navă.

"Din estimările mele, nava s-a ridicat cu 6 metri față de nivelul de plutire când s-a înfipt în mal, iar sarcina mea era să îndepărtez pietrele și pământul care blocau carena vasului. Mi-a fost foarte frică să nu dezechilibreze nava și să se răstoarne peste mine. Dar, știți, până când nu am coborât cu 5, 6 metri în jos, nu a existat nicio mișcare

M-au găsit lucrând acolo și a fost ceva de genul: Ok, tipul ăsta muncește sub navă. Nimeni nu se bagă peste el. M-am gândit că pot să răspund doar prin fapte, așa am făcut toată viața. Nu răspund cu cuvinte, ci cu acțiune".

Cu doar trei ore de somn pe noapte, Abdullah Abdel-Gawad a reușit după șase zile că salveze nava și economia.

