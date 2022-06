Cîmpeanu: Susțin mai multe ore de educație fizică în școli (video)

După ce campionul David Popovici a spus în declarațiile lui că își dorește foarte mult ca tinerii, și nu doar tinerii, să facă mai mult sport, ministrul Educaţiei a declarat la TVR Info: "Tocmai ce v-am spus că în septembrie 2023 vom avea planuri cadru complete revizuite, complet noi la liceu și vor fi puternic revizuite cele din gimnaziu și învățământ primar. Planul cadru înseamnă lista disciplinelor și numărul de ore alocat săptămânal. În această listă a disciplinelor avem și educație fizică. Susținerea pe care am afirmat-o deja este pentru mai multe ore de educație fizică săptămânal. De altfel, aceste lucruri am avut plăcerea să le discut cu elevul, pentru că este un elev de mare excepție David, atunci când a fost la Ministerul Educației și a fost premiat, are o abordare foarte matură, ne-a rugat să facem în așa fel încât să susținem această disciplină, educatie fizică, în paralel cu alte discipline, nu în detrimentul altor altor discipline și am fost impresionat să de urarea lui că își dorește să facă performanță deosebită în înot, și asta o spunea acum câteva luni, în septembrie anul trecut, și că îmi dorește și mie să pot să fac reforma pe care multă lume o așteaptă în învățământ".

În actualele planuri-cadru pentru liceu disciplina educație fizică și sport este în trunchiul comun cu câte o oră pe săptămână la clasele de liceu și câte două ore la clasele de gimnaziu. În ciclul primar disciplina are câte 2 ore la toate clasele.

Sursa foto: Edupedu

Impresionat de performanţa lui David Popovici

Sorin Cîmpeanu a aflat cu „imensă bucurie” despre noul succes al lui David Popovici, care la doar 17 ani a devenit campion mondial la seniori și a doborât un nou record mondial la juniori, și spune că o astfel de performanță al unui elev de liceu „obligă” autoritățile să sprijine cu programe concrete sportul școlar și performerii României.

Considerat înotătorul fenomen al României, David Popovici este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „George Coșbuc” din București. El a devenit, luni, primul sportiv din istoria României care aduce o medalie de aur la un campionat mondial pentru înotul masculin. „Pentru mine este o onoare să-l felicit și să mă înclin în fața acestei reușite!”, a scris ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News