Soluție rapidă pentru fluidizarea traficului din nordul Bucureștiului. Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei: "Se poate implementa până la finalul acestui an"

”Avem o soluție, pe care am prezentat-o săptămâna trecută, împreună cu președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma. Am fost la CNAIR, la domnul Pistol, și cu experții CNAIR am găsit o soluție pentru cei care folosesc acea bretea și locuitorii de pe Aleea Teișani.

Am găsit soluția: două sensuri giratorii la piciorul podului. Astăzi, dacă locuiești în București, pe Aleea Teișani - în cartierul acela și pe lângă -, când vrei să intri în București, faci stânga peste trafic. De ce avem coadă la centură? Pentru că este conflict de trafic. Toți care stau acolo, în coadă, sunt blocați de traficul care iese de pe Aleea Teișani și le taie fața. Și, acolo, se pune un polițist ca să dirijeze traficul. Un conflict de trafic care duce coada, uneori, până spre Arcul de Triumf”, a explicat Stelian Bujduveanu.

”Ne-am dus la fața locului și am găsit o soluție rapidă, care se poate implementa până la finalul acestui an. Cei care ies de pe Aleea Teișani, ca să nu mai încurce traficul care iese din București - că vrem să fluidizăm ieșirile și intrările în oraș - vor fi obligați să facă dreapta. Imediat, în 50 de metri, va fi un sens giratoriu balizat care te lasă să faci stânga. Vii pe sub pod - la fel ca pe partea cealaltă -, încă un sens în capătul acesta și ieși din București. Nu pedepsim bucureștenii să îi trimitem în Otopeni să întoarcă - întorc la ei acasă, sub pod.

Iar această rezolvare rapidă creează premisele ca toată acea coadă să dispară într-o zi, pentru că nu vei mai putea să faci stânga”, a mai spus viceprimarul Capitalei.

Bujduveanu: ”Suntem în măsurătoarea de trafic”

Întrebat dacă nu se poate separa prima bandă, ”cea care face dreapta, de celelalte două”, viceprimarul a afirmat că ”nu va mai fi nevoie. Cine se încadrează pe banda din dreapta? Cei care vor să facă dreapta pe Aleea Teișani - cei 10.000 de locuitori și lucrători din Greenfield - plus cei care vor să folosească Centura Bucureștiului.

Oamenii aceștia se pun în fiecare dimineață în coadă. De ce ei nu pot face dreapta rapid, pe Aleea Teișani? Pe Teișani faci dreapta rapid, nu te împiedică nimeni, că nu ai conflict. Mai în față, când vrei să intri în centură, ai bandă de accelerare. Problema este la conflictul acela, când mașinile de pe Teișani taie fața conducătorilor care vor să iasă și blochează coada. În momentul în care nu le vei mai permite să facă stânga și îi vei obliga să iasă prin dreapta, circulația va fi fluidă. (...)

Suntem în măsurătoarea de trafic acum. Măsurăm traficul care vine dinspre centură și intră în Aleea Teișani, pentru că va fi o categorie de cetățeni care vor veni din Centură, se vor încadra pe sub pod și vor dori să intre în Aleea Teișani. Pe aceia va trebui să îi trimiți să întoarcă la Jandarmerie, ca să pui parapet.

Dacă vrem să eliberăm intrarea și ieșirea din București trebuie să existe fluiditate, nu să se oprească fiecare când i se taie fața”, a mai spus viceprimarul Bujduveanu.

Mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News