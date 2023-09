Chirieac: Condiție pentru a se face alianță PSD-PNL la alegeri

Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă cele două partide, adică PSD și PNL, vor candida împreună la șirul de alegeri din 2024.

'Cred că există o singură problemă. Dacă PNL acceptă să sprijine un președinte de stânga, pe domnul Marcel Ciolacu, atunci, alianța dintre PSD și PNL se va face. Dacă nu acceptă lucrul acesta, probabil, că fiecare dintre partide va merge pe drumuri separate! Este greu de spus ce se va întâmpla. Vom vedea sondajele.', a spus Bogdan Chirieac.

'Primul sondaj, care nu are cum să fie manipulat, va fi reprezentat de alegerile europarlamentare din 2024. După alegerile europarlamentare, eventual, fiecare partid poate să candideze singur pentru a-și măsura forțele. Spun aceasta pentru că europarlamentarele sunt definitorii și pentru prezidențiale, deoarece votează diaspora. Diaspora are impact la europarlamentare și prezidențiale. La parlamentare, nu este atât de important, pentru că diaspora are doar 6 parlamentari.', a zis Chirieac.

'În funcție de ce va rezulta la europarlamentare, poate se va lua o decizie. Dar PSD, după 20 de ani, de președinți de dreapta, unde nu am avut rezultate notabile, ei spun Haideți să încercăm cu cineva de pe partea stângă! După care, totul se rezolvă, să știți! Deci, cheia este la cea mai importantă funcție în statul român, funcția de președinte!', a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, în studioul România TV.

