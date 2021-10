Chirieac: Refacerea coaliției, la comanda președintelui Klaus Iohannis. Are un interes al său / Foto: Facebook Dacian Cioloș

Analistul politic Bogdan Chirieac susține că se va reface coaliția de guvernare.

"Să știți că eu cred că se va reface coaliția. De altfel, noi publicăm pe DC NEWS acum o listă olografă rezultată din negocierile de aseară cu diverse personalități pentru ministere, pentru funcțiile de miniștri. Ea poate fi consultată. (Vezi AICI lista). Când a ieșit domnul Cîțu de la negocieri nu a spus că respinge categoric orice alianță cu USR în actuala formulă, adică cu Cioloș premier. Nu, a spus că mai avem nevoie, că o fi, că o împărți. Nici Kelemen Hunor, care inițial anunțase că nu au ce să caute în acest Guvern, a spus că o să se consulte, o să vadă, că importantă e stabilitatea. Deci, în opinia mea, faptul că s-au întâlnit și că urmează să se mai întâlnească, eu cred că sunt șanse să se formeze acest Guvern.", a declarat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Chirieac: Dacă președintele cere ca PNL să sprijine acest Guvern, PNL o va face

Totodată, potrivit analistului politic Bogdan Chirieac, decizia PNL de refacere a coaliției depinde de solicitările venite din partea președintelui Klaus Iohannis.

"Să nu uităm că Partidul Național Liberal este la comanda președintelui Klaus Iohannis, nu are rost să ne mințim, iar dacă președintele cere ca PNL să sprijine acest Guvern, PNL o va face. În plus, cred că președintele are și un interes al său. S-a tot vehiculat ca niciodată în șase ani de zile, în ultima lună s-a vorbit în permanență despre suspendarea președintelui, în cazul suspendării președintelui, după cum știm cu toții, președintele Senatului devine președinte interimar al României. Acum, președinte al Senatului este doamna Anca Dragu. Cred că domnul Iohannis dorește să-l pună acolo pe domnul Cîțu, președintele PNL, în funcția de președinte al Senatului. Ori, doamna Dragu nu poate fi schimbată decât în voința grupului parlamentar USR de la Senat, altfel nu se poate. Deci din acest punct de vedere președintele vrea să se asigure că ideea cu suspendarea nu va mai avea conținut.", a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.