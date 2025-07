Chirieac: Măsurile lui Ciolacu, pentru care toată lumea îi sare acum în cap, au fost votate și de USR și de AUR

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu acordat ieri la B1 TV, că o eventuală majorare a TVA ar putea duce la creșterea prețului căldurii, accentuând tensiunile deja existente în societate. Analistul Bogdan Chirieac, invitat la România TV, a comentat pe marginea subiectului, avertizând asupra efectelor sociale și economice ale unei astfel de măsuri. El a prezentat și un scenariu alternativ optimist, ratat de România, prin care am fi putut implementa reforme eficiente și atrage fonduri europene. În acea situația România ar fi putut traversa această perioadă dificilă fără a pune presiune suplimentară pe populație.

"Ne trebuie un program politic ca cel pe care l-a avut Ponta în 2012"

“Domnul Bolojan ne pregătește pentru la iarnă, când e posibil să avem și impozite mai mari. Ba chiar, toate prețurile la energie cresc. Deci, despre ce vorbim? O să ajungem acolo unde am votat și o să ne încălzim cu ce am votat. Să ne asumăm lucrul acesta. AUR nu era o soluție, din punctul meu de vedere. Nu a prezentat niciun program politic. În același timp, nici cu ‘ai mei’ de la USR nu mi-e rușine. Eu am tot amintit că din păcate nu am avut parte de o finală Victor Ponta - Crin Antonescu. Ar fi fost o confruntare în care aveam doar de câștigat.

Cred că domnul Victor Ponta avea niște soluții, pentru că a mai dovedit asta. Victor Ponta dacă enunța măsurile respective, cred că găsea o majoritate parlamentară să le aplice. Țara ar fi fost condusă tot de aceleași persoane care au condus și până acum, dar direcția ar fi fost alta. Să ne aducem aminte, totuși, că măsurile luate de Marcel Ciolacu, acele măsuri pentru care toată lumea îi sare în cap, au fost votat integral de parlamentul României, inclusiv de opoziția USR și AUR.

Ne trebuie un program politic ca cel pe care l-a avut Ponta în 2012, care a scos țara din criză. Ar fi fost un scenariu mult mai bun cu Victor Ponta președinte, un guvern PSD-PNL-UDMR, ai mei de la USR rămâneau în opoziție, că nu se întâmpla nimic, era și o majoritate în parlament și se putea face treabă”, a afirmat Bogdan Chirieac.

