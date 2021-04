Chirieac: Dacă Ioana Mihăilă va fi ministrul Sănătății, e o nouă palmă dată premierului Cîțu

„În mod normal, lucrurile ar trebui să se liniștească, vine Paștele. După sărbători, însă... Deci, ce am văzut acum e o avanpremieră, să fie foarte clar. Această coaliție este sortită pieririi. Cred că nimeni nu mai are vreo îndoială. Nici dânșii. Domnul Drulă trebuie să prezinte scuze (n.r. Cătălin Drulă, vicepreşedinte USR PLUS şi ministru al Transporturilor, l-a criticat dur pe premierul Florin Cîţu). Pentru binele țării, probabil că va face lucrul acesta. Domnul Vlad Voiculescu, care este respins de ai săi după atitudinea pe care a avut-o după demitere și încercările disperate de a reveni la Ministerul Sănătății... Își pune o marionetă acolo, pe doamna doctor Ioana Mihăilă, fără pic de experiență, de aceea nu și-a publicat CV-ul”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, miercuri, la Antena 3.

„Dacă Ioana Mihăilă va fi ministrul Sănătății”, a continuat Bogdan Chirieac, „este o nouă palmă în cap dată premierului Florin Cîțu”.

„Îl schimbi pe domnul Vlad Vasilică Voiculescu și pui marioneta domnului Vlăduț în Ministerul Sănătății, cu posibilitatea ca domnul Vlăduț să devină consilier... Îi delegase semnătura doamnei Andreea Moldovan, el conducea Ministerul, acum îi deleagă semnătura doamnei Ioana Mihăilă și tot el conduce Ministerul... Credeți că oricine, nu doar domnul Florin Cîțu, ar putea conduce un guvern în asemenea situație?!”, a subliniat Bogdan Chirieac.

„Cu privire la parteneriatul făcut marți, privește și interiorul ministerelor? Fiindcă, de pildă, domnul Drulă i-a schimbat toți liberalii fără să întrebe pe nimeni și nu a fost conform protocolului de colaborare... Acolo intervine lucrul acesta?! Cum adică premierul nu poate schimba un ministru cu care nu poate lucra? Cum este posibil așa ceva?! Noi toți lucrăm în echipe. Așa se lucrează în epoca modernă. Cum adică trebuie să-i ceară voie lui Barna să-l schimbe pe Drulă?!”, a mai spus analistul.

Cîțu, după ce Drulă l-a numit „zombie politic”: Este vorba de conștiință și de onoare

Premierul Florin Cîțu a spus, întrebat dacă ministrul Cătălin Drulă și-a cerut scuze după ce l-a numit „zombie politic”, că este o chestiune de „conștiință și onoare”. „Eu am spus cum îi voi evalua pe miniștri. Până la urmă, este vorba de conștiință și de onoarea celor care fac astfel de declarații. (...) V-ați obișnuit că eu nu spun ceea ce discut în privat cu colegii mei”, a zis Florin Cîțu.

Acest articol reprezintă o opinie.