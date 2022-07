Chinezii bogați vor să părăsească China. Averile acestora ar ajunge la peste 48 de miliarde de dolari

Se pare că încercarea de a părăsi China a devenit mai dificilă în ultimele luni, deoarece timpul de procesare a pașapoartelor a crescut și cerințele de documentare au devenit mai împovărătoare, scrie Bloomberg citată de Trueviral News.

A devenit mai greu să muți sume mari de bani din China, după ce contrapărțile de peste mări au încetat să-i ajute pe rezidenți să ocolească controalele de capital ale țării.

Nick Thomas, profesor asociat la Universitatea City din Hong Kong, a spus că potențialele plecări ale oamenilor și ale capitalului reprezintă un cost pentru economia chineză.

”Mulți au simțit că nu au alte opțiuni”

În primăvara acestui an, anchetele au crescut de cinci ori comparativ cu anul precedent, potrivit consultanților și avocaților în migrație din China.

”Mulți au simțit cu adevărat că nu au alte opțiuni, având în vedere blocarea Covid”, a spus un consultant în migrație care a preferat anonimatul, potrivit sursei.

SUA, Singapore, Australia și Canada sunt câteva dintre destinațiile populare. Unele țări au făcut procesele de migrație mai stricte. Bancherii privați au spus că locuri precum Spania, Portugalia sau Irlanda ar putea deveni mai populare din cauza cerințelor lor de investiții.

Există o mulțime de bariere instituționale în calea părăsirii Chinei, iar obținerea actelor necesare pentru a părăsi China este mai dificilă astăzi decât era acum câțiva ani.

De la sfârșitul anului 2020, Guvernul chinez a descurajat călătoriile neesențiale din cauza măsurilor de prevenire a Covid-19. În mai, Administrația Națională pentru Imigrări din China a declarat că va înăspri aprobarea documentelor de intrare și ieșire pentru cetățeni.

Dacă vrei să emigrezi din China, trebuie să știi cum să muți banii din țară

Cetăţenilor li se permite să convertească anual doar 50.000 USD în valută. Oamenii bogați au reușit să găsească modalități de a ocoli regula, dar unele dintre aceste opțiuni nu mai sunt disponibile, scrie sursa citată.

În urmă cu un an, existau opțiuni viabile pentru transferul de bani din China, cum ar fi utilizarea criptomonedelor sau aranjamente private cu un omolog de peste mări.

În ultimii câțiva ani, China a interzis aproape toate activitățile legate de criptomonede.

Citește și:

Nici Beijingul nu o duce prea bine. Economia Chinei a frânat brusc în trimestrul al doilea

Economia chineză, a doua mare economie a lumii, a încetinit semnificativ în al doilea trimestru al acestui an, o dovadă a efectelor carantinei asupra activităţii economice, transmite Reuters.



Datele oficiale publicate vineri arată că Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% în trimestrul aprilie-iunie 2022 faţă de perioada similară a anului trecut. Este cea mai slabă performanţă înregistrată de economia chineză de la debutul publicării datelor statistice în 1992, excluzând contracţia de 6,9% înregistrată în primele trei luni ale anului 2020 din cauza şocului iniţial al pandemiei de COVID. Cifra anunţată de autorităţile chineze este mult sub avansul de 1% prognozat de analiştii intervievaţi de Reuters şi de asemenea o încetinire dramatică după avansul de 4,8% înregistrat în primul trimestru.



În trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat o scădere de 2,6%, faţă de estimările analiştilor care mizau pe un declin de 1,5% şi după un avans de 1,4% în primele trei luni ale anului.



"Economia chineză s-a aflat pe marginea căderii în stagflaţie, însă cea mai dificilă perioadă a trecut. Putem exclude posibilitatea unei recesiuni, sau două trimestre consecutive de contracţie", a apreciat Toru Nishihama,economist şef la Dai-ichi Life Research Institute în Tokyo.



Carantine totale sau parţiale au fost impuse în marile centre din întreaga ţară în lunile martie şi aprilie, inclusiv în capitala financiară Shanghai. Chiar dacă multe dintre aceste restricţii au fost ridicate, iar datele pentru luna iunie dau semne de îmbunătăţire, analiştii nu se aşteaptă la o revenire economică rapidă. Autorităţile chineze îşi continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid, piaţa imobiliară chineză este într-o gravă cădere iar perspectivele economice mondiale s-au înrăutăţit.



În primele şase luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat un avans de 2,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News