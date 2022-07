Nici Beijingul nu o duce prea bine. Economia Chinei a frânat brusc în trimestrul al doilea

Economia chineză, a doua mare economie a lumii, a încetinit semnificativ în al doilea trimestru al acestui an, o dovadă a efectelor carantinei asupra activităţii economice, transmite Reuters.



Datele oficiale publicate vineri arată că Produsul Intern Brut al Chinei a crescut cu doar 0,4% în trimestrul aprilie-iunie 2022 faţă de perioada similară a anului trecut. Este cea mai slabă performanţă înregistrată de economia chineză de la debutul publicării datelor statistice în 1992, excluzând contracţia de 6,9% înregistrată în primele trei luni ale anului 2020 din cauza şocului iniţial al pandemiei de COVID. Cifra anunţată de autorităţile chineze este mult sub avansul de 1% prognozat de analiştii intervievaţi de Reuters şi de asemenea o încetinire dramatică după avansul de 4,8% înregistrat în primul trimestru.



În trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat o scădere de 2,6%, faţă de estimările analiştilor care mizau pe un declin de 1,5% şi după un avans de 1,4% în primele trei luni ale anului.



"Economia chineză s-a aflat pe marginea căderii în stagflaţie, însă cea mai dificilă perioadă a trecut. Putem exclude posibilitatea unei recesiuni, sau două trimestre consecutive de contracţie", a apreciat Toru Nishihama, economist şef la Dai-ichi Life Research Institute în Tokyo.



Carantine totale sau parţiale au fost impuse în marile centre din întreaga ţară în lunile martie şi aprilie, inclusiv în capitala financiară Shanghai. Chiar dacă multe dintre aceste restricţii au fost ridicate, iar datele pentru luna iunie dau semne de îmbunătăţire, analiştii nu se aşteaptă la o revenire economică rapidă. Autorităţile chineze îşi continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid, piaţa imobiliară chineză este într-o gravă cădere iar perspectivele economice mondiale s-au înrăutăţit.



În primele şase luni ale acestui an, Produsul Intern Brut al Chinei a înregistrat un avans de 2,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut.



Aceste cifre arată că ţinta oficială de creştere pentru acest an, de aproximativ 5,5%, va fi dificil de atins atât timp cât Beijingul continuă politica de toleranţă zero faţă de Covid. Analiştii intervievaţi de Reuters se aşteaptă ca economia chineză să înregistreze o creştere de 4% în acest an. Mulţi economişti cred că spaţiul de manevră al Băncii centrale a Chinei pentru relaxarea politicii monetare ar putea fi limitat de îngrijorările cu privire la ieşirile de capital, în condiţiile în care Rezerva Federală americană şi alte mari bănci centrale au început să majoreze agresiv dobânzile pentru a combate inflaţia ridicată, scrie Agerpres.

Un comentator chinez spune că președintele Taiwanului ar trebui să fie asasinat.

Expertul TV, naționalist chinez, Sima Nan a încărcat duminică (10 iulie) o postare pe Weibo în care a încurajat un student taiwanez de 21 de ani să își respecte amenințarea de a-l asasina pe președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen.

După asasinarea fostului prim-ministru al Japoniei Abe Shinzo, pe 8 iulie, un absolvent de facultate în vârstă de 22 de ani, pe nume Chen, a fost arestat în orașul Tainan pentru că a postat amenințări pe PTT împotriva vieții președintelui cu comentarii precum: „Aș vrea să o execut pe Tsai Ing-wen prin împușcare.” Chen a susținut că a făcut acest comentariu din cauza frustrării sale față de politică.

Deși poliția a respins posibilitatea ca acesta să acționeze pe baza comentariilor sale, el a fost totuși transferat la parchet pentru a fi cercetat sub acuzația de amenințare cu vătămare.

Duminică seara, Sima a încărcat știri despre amenințarea și arestarea tânărului pe contul său Weibo. El a raportat că studentul a scris că a vrut să-l împuște pe Tsai, după care a spus poliției că glumea.

Sima a prezis că Chen va fi eliberat din custodia poliției în câteva zile și chestiunea se va termina. Cu toate acestea, el a precizat: „Ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi fost doar o amenințare verbală uciderea lui Tsai, ci ar fi fost ceva real?”

Apoi a propus că ar exista doar două posibilități: „Una este să ucizi cu succes, iar cealaltă este să nu ucizi cu succes”. El a susținut că, indiferent dacă Chen reușește să o ucidă sau nu, „Tsai Ing-wen ar trebui să fie ucisă”, scrie Taiwan News.

