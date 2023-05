"Chiar nu mai pot...". George Burcea, reacție după acuzațiile Andreei Bălan: "Cele mai veninoase și neadevărate declarații"

"Mi-a spus că se bucură că plec și speră să rămân acolo ca fetițele să uite de tot de mine"

"Of, Doamne! Chiar nu mai pot… Sunt 3 ani și jumătate de când acest coșmar nu se mai termină. Nu am declarat nimic presei, toate informațiile legate de orice proces din România există pe un portal la care jurnaliștii au acces și de unde obțin informații.

La nici 3 ore după ce a apărut un articol care vorbea despre faptul că am obținut ordonanță președințială pentru a-mi exercita dreptul de a vorbi la telefon cu fetele mele, mama copiilor a ieșit în presă cu cele mai veninoase și neadevărate declarații. Cât mai poate continua așa? Până unde o să se ajungă? Cât de traumatizați vor fi copiii noștri când vor afla despre tot acest război?

Am cerut ordonanță președințială pentru că nu puteam lua sub nicio formă legătura cu fetițele mele pe perioada în care eu am fost plecat în State. Mama lor mi-a spus că se bucură tare mult că plec și speră să rămân acolo pentru că fetițele sunt mici și speră ca ele să uite de tot de mine. Ce mamă își dorește așa o soartă pentru fiicele sale? De ce copiii aceștia să nu aibă dreptul la tată în viața lor

Spune că am stat 4 luni în America și de când am venit nu am vrut să respect programul și să le văd. Am stat aproximativ 3 luni în New York, am venit acasă pentru o lună și am petrecut aproape tot timpul cu fetele, apoi am plecat pentru alte 3 luni în Los Angeles.

"Mami se va supăra foc dacă vede că ne-am distrat"

Unul din motivele pentru care am venit înapoi în țară sunt copiii mei. Urmează să ne petrecem toată luna Iulie împreună. Și pentru asta am nevoie de un spațiu potrivit pentru copii. De când am venit suntem în căutarea unui apartament mai mare, stăm cu toate valizele în mijlocul casei și încercăm să organizăm totul în așa fel încât să ne mutăm cât mai repede. Cum să iau copiii la mine în condițiile astea, printre cutii, valize și mobilă demontată? I-am transmis mamei că nu le pot lua peste noapte. Dar în schimb mi-am petrecut cât mai mult timp posibil cu ele.

Le-am luat de la grădi, am fost în parc, la joacă, la rude, la terasa lor preferată, au învățat pentru prima dată să meargă pe bicicletă cu două roți, au petrecut timp cu Vivian și mai presus de orice au zâmbit. Credeți că toate astea se puteau întâmpla în câteva ore? Dar nu am postat nimic pentru că Ella m-a rugat. Mi-a spus: “Mami se va supăra foc dacă vede că ne-am distrat cu tine și cu Vavi. Mai bine să rămână secretul nostru!”. Un copil care de la 6 ani își dorește să țină secrete pentru a nu fi mustrat.

Spune că nu am plătit pensia alimentară de 4 luni. Cum poate să mintă în halul ăsta? Ea știe bine că pensia este plătită la zi. Dar crede că poate să “demonstreze” minciuna. De ce? Deoarece cât am fost plecat în America am avut probleme cu cardul. Am rugat-o să îmi trimită un cont de Western și a spus că ea nu are timp să se deplaseze să ia banii. Am făcut tot posibilul să plătesc, rugând un prieten să facă transferul de pe contul lui.

"Nu am câștigat cât aș fi vrut în anii ăștia. Atât am avut"

Ține una cu “cei 500 RON” pe care eu i-aș fi stabilit singur. Oameni buni, credeți că într-un proces atât de mediatizat care ține de mai mult de 3 ani și care, apropo, încă nu s-a încheiat (așa cum se spune în presă), pot eu să decid ceva de capul meu? Judecătoria a decis în funcție de veniturile mele ca pensia alimentară să fie 595 RON. Da! Ați auzit bine! Nu mi-e rușine să spun că veniturile mele nu sunt cele speculate în articole.

Nu mi-e rușine să zic că nu am câștigat cât aș fi vrut în anii ăștia. Atât am avut, iar pensia a fost hotărâtă în conformitate cu veniturile. Să nu mai spun că mare parte din banii câștigați s-au dus către avocați. De ce? Pentru că de aproape 3 ani jumătate sunt târât în procese, mi se trimit notificări aproape lunar și toate lucrurile astea costă cum nu vă puteți închipui. Însă până acum am câștigat fiecare proces și sper că așa va fi în continuare.

"Ea e superioară și toți cei din jurul ei inferiori"

Credeți că dacă aveam mai mult, nu dădeam copiilor? Recunosc faptul că am lângă mine și o parteneră care mi-a fost alături mereu, din toate punctele de vedere și pentru asta îi mulțumesc. Iar fetițele de câte ori au venit la mine și la Vivian, au fost tratate cu tot ce ne-am permis noi mai frumos. Cât va mai continua mama copiilor să își mai bată joc de faptul că situația mea financiară nu este la nivelul ei? A făcut asta pe tot parcursul relației, o face și acum. Ea e superioară și toți cei din jurul ei inferiori. Dar lucrul acesta se va schimba. Mă dezvolt pe zi ce trece, sunt mândru de toată activitatea mea, muncesc enorm la visul meu, dar o fac în ritmul meu. Nu suntem toți predestinați să facem nu știu ce sumă de bani până la nu știu ce vârstă și nu ar trebui să ne lăsăm călcați în picioare din acest motiv. Am susținerea unei partenere extraordinare și simt că am înflorit.

Și legat de faptul că mă “laud cu activitatea intensă în America”, vreau să zic doar că mă simt atât de binecuvântat de tot ce mi se întâmplă și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. Se vorbește despre “iertare” și apoi se face referire la “cele 3 secunde”…

Dar nu mai pun la suflet lucrurile astea. Însă nici nu pot să stau cu mâinile în sân când văd ce acuzații mi se aduc. Deși nu am mai făcut nicio declarație publică despre acest subiect de mai bine de jumătate de an, acum nu am mai putut să tac.

Mă rog pentru liniște și înțelepciune. Și pentru sănătatea familiei mele. Iertați-mă că trebuie și voi să luați parte la tot acest război", a scris George Burcea pe Facebook.

