"Nu accept mizeriile pe care le debitează". Andreea Bălan dă de pământ cu George Burcea: "Acesta este adevărul care trebuie știut"

"Tatăl copiilor mei se laudă în presă (la cine îl ascultă) că a obținut prin ordonanță să vorbească la telefon cu fetele de trei ori pe săptămână, atunci când e plecat din țară, dar uită să spună și că, de când s-a întors (după patru luni în care nu le-a văzut), le-a luat 2 ore într-o zi și alte 3 în altă zi - nedorind să respecte programul de vizită cu cele 2 weekenduri în care poate să le ia. Totodată, uită să spună că pensia alimentară (cei 500 ron pe care i-a stabilit singur conform veniturilor declarate), nu a plătit-o de 4 luni, în condițiile în care se laudă cu o activitate intensă în America", a declarat Andreea Bălan pentru spynews.ro.

"Sunt empatică, bună și iertătoare, dar asta nu înseamnă că accept mizeriile pe care le debitează în presă și nu pot să tolerez falsa impresie pe care o lasă (declară), că îi pasă de creșterea fetițelor în condițiile în care faptele sale sunt total diferite. Așadar, îmi cresc singură fetițele din toate punctele de vedere, emoțional și financiar și acesta este adevărul care trebuie știut", a mai spus artista.

Într-un interviu recent Andreea Bălan a susținut că este ușor să fii mamă singură, referindu-se la faptul că nu mai este căsătorită cu George Burcea, cei doi divorțând anul trecut, deși s-au despărțit cu doi ani înainte, având împreună două fetițe, Ella și Clara.

"Nu mi se pare greu să fii mamă singură și să-ți crești copii singură, nu mi se pare greu. Spun asta pentru toate mamele care sunt în această situație. Din contră, în anumite aspecte mi se pare mult mai bine așa", a declarat Andreea Bălan.

Tot ea, în același interviu chiar, recunoaște că nu se ocupă singură de copii și că are parte de ajutor din plin, din partea mamei sale, care a preluat o parte din responsabilitățile ei de mamă.

"Nu e greu pentru că am o infrastructură, mama locuiește cu noi și este foarte important să ai pe cineva care să fie zi de zi în casă. Mama e cea care ține casa, de la cumpărături, la casă, la tot ce ține de organizarea casei și atunci mie îmi permite timpul să mă ocup de carieră. În fiecare zi eu le iau de la grădiniță și apoi petrecem câteva ore împreună, fie mergem la mall, fie la cățărat, la patinat, la tot felul de activități și în weekend am concerte, și în rest mai am în timpul săptămânii filmări. Deci nu pot să spun că sunt atât de ocupată, cel mai mult nu le văd poate o zi, două, când am filmări la Te cunosc de undeva până seara și ajung seara acasă, iar ele dorm. dar nu sunt atât de ocupată pentru că acum deja lucrurile merg bine", a mai spus Andreea Bălan, în cadrul aceluiași interviu. Citește mai departe>>

