Cele TREI roluri ale cursului de conducere defensivă. Titi Aur: Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Ce se întâmplă dacă nu e bine făcut

Polițistul care le-a lovit pe Raisa și pe Marina pe trecerea de pietoni, în București, a urmat cursuri de conducerea preventivă, chiar în vara lui 2021, lucru afirmat în conferința de presă de astăzi. Titi Aur a declarat pentru DC NEWS că ştie despre existenţa unor cursuri de conducere defensivă pentru şoferii care conduc maşini în regim prioritar (n.r. cu girofar), dar a explicat şi care sunt cele trei roluri ale unui astfel de curs.

"Eu sunt unul dintre cei care am insistat şi am strigat, practic, în spaţiul public, că suntem singura ţară în care cei care conduc în regim prioritar nu au pregătire suplimentară de niciun fel. La un moment dat, am început să nu mai am dreptate. Pentru că în 2018 a fost dat un ordin de ministru conform căruia MAI trebuie să organizeze timp de un an, adică până în noiembrie 2019, cursuri de conducere defensivă. Erau două categorii, pentru cei care conduc maşinile ministerului şi pentru cei care conduc cu girofar. Foarte corect totul. În 2019, vara, 10 poliţişti de-ai noştri au fost trimişi la un curs de o lună ca să devină traineri de conducere defensivă. Au făcut nişte lucruri minunate acolo, legate de condus prioritar, de folosit girofar, de condus la limită, etc. Cei 10 poliţişti sunt din zone diferite din ţară. Aceştia urmau să organizeze cursuri pentru colegii lor, în zona de unde sunt. Doar că nu s-au făcut paşi din punct de vedere al dotărilor tehnice, din ce ştiu eu. Adică poligoane, maşini de derapaj, răsturnări, etc. Şi atunci acei 10 traineri au început să facă, unii mai mult, alţii mai puţin, prin zonele lor nişte exerciţii în diferite locuri improvizate. În parcări de magazine, fiecare pe unde s-a descurcat. Cât de bine se transmite mesajul de conducere defensivă sau cât de corect, nu pot să ştiu, nu am participat la acele cursuri", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Cele trei roluri ale cursului de conducere defensivă

"Ce pot să spun este despre cursurile pe care le facem noi sau la care am asistat în Italia şi Suedia. Cursul de conducere defensivă are mai multe scopuri. Rolul principal este de a aduce la zi conducătorul auto cu noutăţi tehnice sau legislative, dacă este cazul. Nu este un curs de legislaţie, doar dacă au apărut noutăţi. Dar în principal cu noutăţi tehnice, despre ESP, ABS, senzori, etc.

Un alt scop al acestui curs de conducere defensivă este acea echivalenţă cu un curs de protecţia muncii. Ce înseamnă asta? Protecţia muncii, când o faci unui muncitor normal, este de amintire a unor lucruri pe care el le ştie. Electricianului, spre exemplu, îi spui să nu bage degetele în priză, lăcătuşului să nu îşi dea cu ciocanul peste mână, minerului să nu aprindă bricheta în mină. La condusul maşinii sunt lucruri pe care trebuie să ţi le aminteşi, de la portul centurii, la mersul pe dreapta, la a nu călca pietonul, până la lucruri delicate, cum sunt distanţa faţă de maşina din faţă, pericolele potenţiale şi cele efective, distragerile, etc.

Al treilea rol al cursului, în mod special pentru partea practică, este de a te învăţa ceva (cum să faci derapaje, cum să controlezi maşina, cum să ieşi din maşina răsturnată etc) dar şi de a te autoevalua. Cel mai periculos şofer este cel între 25-30 de ani până pe la 45-50 de ani. Adică bărbatul în putere care conduce de ceva ani şi care consideră că nu i se poate întâmpla nimic, că are experienţă, stăpâneşte maşina, că este şofer bun. Este cel mai periculos pentru că el crede că nu i se poate întâmpla nimic. Dar la curs îşi dă seama că face multe lucruri greşit. Nu sunt neapărat fatale, dar nu le înţelege bine. Autoevaluarea e mai importantă decât evaluarea pe care o face instructorul. Astfel, şoferii de acest tip vin la conducere defensivă şi frânează pe şosea alunecoasă, dar maşina se duce mai mult decât anticipase el, sau se sperie când maşina este în derapaj controlat. Genul acesta de şofer nu ar recunoaşte că nu se pricep, dar efectul este maxim. Din orgoliu, nu va spune că nu ştia, dar îşi va da seama că nu putea să stăpânească maşina. Şi când va merge pe stradă, subconştientul îi va aminti că la conducere defensivă nu prea s-a priceput", a mai precizat instructorul.

Eficienţa cursurilor defensive, dovedită prin cifre

Un curs bine structurat are efecte foarte mari. Vi le spun în cifre. La mine la Academie au trecut peste 70.000 de cursanţi în 11 ani. Asta înseamnă cam 1% dintre şoferii din România. Ei bine, 1% dintre şoferii din România, conform statisticilor, produc anual, 18 morţi. Adică 70.000 de cursanţi ai mei trebuiau să producă anual 18 morţi. A fost unul singur în 11 ani. Din păcate, pentru că până acum ceva ani era ZERO.

1% dintre şoferii din România ar trebui să producă 88 de răniţi grav anual. Cursanţii mei au produs 7-8 accidente cu persoane rănite grav în 11 ani. De asemenea, anual sunt 30.000 de persoane rănite uşor în accidente în România. Deci 1% produc 300 de răniţi uşor. În anii ăştia, cursanţii meu au rănit uşor 12-13 persoane. Asta înseamnă o eficienţă extraordinar de mare. Nu ne putem îmbăta cu apă rece şi să spunem că dacă toţi şoferii din România ar face cursuri, scăderea va fi evidentă. Dar ne putem gândi la un procent de 30% dintre şoferi, pentru o scădere de până la 50% a accidentelor. Asta pentru că mai există şi o categorie de teribilişti, pe care nu îi poţi opri decât cu coerciţie severă. Vorbim aici de drogaţi, persoane care beau la volan, cei care folosesc maşina ca armă, să se răzbune, persoane pe care nu le poţi civiliza, indiferent de cursuri", a continuat fostul pilot de raliuri.

Ce se întâmplă dacă nu sunt bine făcute cursurile

"Revenind la cursurile de la poliţie, am eu o problemă. Fără să acuz sau să insinuez ceva, nu îmi dau seama cât de eficient fac cei care fac cursurile. Nu ştiu care e programa. Pentru că atunci când a apărut ordinul de ministru, programa cerută este 1 la 1 din cursul meu. Acum nu ştiu dacă ei respectă sau nu. Din ce ştiu eu, nu au simulator de tamponare, de răsturnare, nu au simulator de control al maşinii în derapaj. A face exerciţii în parcare e binevenit, dar nu ştiu dacă reuşesc să transmită mesajul pe cele trei căi explicate. Dacă nu este corect făcut un astfel de curs, ci mai degrabă în sensul de a da încredere excesivă cursantului, acesta nu va deveni decât mai stăpân pe el, mai exaltat. Va spune că stăpâneşte lumea şi mai tare. Un curs de conducere defensivă trebuie gândit bine psihologic. Cursantul trebuie învăţat, dar şi conştientizat de ce poate face pe stradă", a concluzionat Titi Aur.

