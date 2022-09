CE vrea limite de consum de energie la orele de vârf. Chirieac: Vrând-nevrând, vom trece la aceste raționalizări

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Pexels (Burak The Weekender)

"Eu înţeleg că Rusia exporta 150 de miliarde de metri cubi de gaz în Europa de Vest anual. Nu îi mai exportă şi gazul acela trebuie înlocuit cu ceva. Gazul ăla era folosit şi pentru producerea de curent electric. Fie că vrem, fie că nu vrem, câtă vreme România produce, are. Dacă are nevoie de importat nu are de unde, că nu au nici ceilalţi. Vrând-nevrând, o să trecem la aceste raţionalizări de energie", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

Întrebat ce vom face, dacă vom stinge lumina la ora 20:00, când este vârful de consum în România, acesta a mai spus:

"Dacă nu o sting, se stinge singură. N-are rost să ne minţim. Eu am trăit jumătate de viaţă aşa: se oprea curentul, tehnic nu îmi dădeam seama că este posibil să fie şi apă caldă şi căldură în calorifer în acelaşi timp. De abia în 1991, când am ieșit în Occident, cu bursa, am văzut că este posibil aşa ceva. Nu exista în România. De întreruperile de curent ce să mai vorbim? În ţară, ştiţi foarte bine că erau şi bancuri: "Cum se vede România din avion? Ca o boltă de lumini: se sting, se aprind, se sting, se aprind". Câtă vreme există energie... Au avut unii grijă să nu existe suficientă: s-au închis centrale pe cărbune fără să se pună altceva în loc, nu s-au făcut investiţiile la timp la Cernavodă să mai ai două reactoare, este încă la CCR legea aia cu hidrocentralele terminate 95%".

Citește și:

Ursula von der Leyen: Vom propune plafonarea preţului la gazele naturale ruseşti

Comisia Europeană va propune un plafon la preţul gazelor naturale ruseşti, alături de măsuri cum ar fi o ţintă obligatorie privind reducerea utilizării de electricitate în perioadele de consum de vârf, o limită pentru veniturile firmelor care produc electricitate cu costuri reduse şi o contribuţie de solidaritate din partea companiilor de petrol şi gaze, a anunţat miercuri preşedintele Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

"Vom propune un plafon de preţ pentru gazele naturale ruseşti. Obiectivul este foarte clar. Trebuie să reducem veniturile Rusiei pe care Putin le utilizează pentru a-şi finanţa războiul îngrozitor din Ucraina', a spus Ursula von der Leyen.

Potrivit preşedintelui Comisiei Europene, blocul comunitar se confruntă cu o situaţie extraordinară pentru că Rusia nu este un furnizor de încredere şi manipulează pieţele energetice. Această manipulare are efecte secundare pe piaţa de electricitate unde se constată preţuri astronomice la electricitate pentru gospodării şi companii, precum şi o volatilitate extremă pe piaţă. "De aceea, vom prezenta un set de măsuri imediate care vor proteja consumatorii vulnerabili şi companiile şi îi vor ajuta", a declarat Ursula von der Leyen. Prima propunere vizează o reducere inteligentă a cererii de electricitate.

Executivul comunitar va propune o ţintă obligatorie

În acest sens, Executivul comunitar va propune o ţintă obligatorie privind reducerea utilizării de electricitate în perioadele de consum de vârf şi va colabora cu statele membre pentru atingerea acestei ţinte. Cea de a doua propunere vizează plafonarea veniturilor acelor companii care produc electricitate cu costuri reduse, cum sunt energiile regenerabile şi centralele nucleare. Aceste companii generează venituri surprinzătoare care nu reflectă costurile lor de producţie.

"A venit timpul ca şi consumatorii să beneficieze de costurile reduse ale surselor cu emisii reduse de carbon, cum sunt regenerabilele', a spus preşedintele Comisiei Europene. În al treilea rând, Executivul comunitar va propune o 'contribuţie de solidaritate' din partea companiilor de petrol şi gaze, pentru a ajuta gospodăriile şi companiile să facă faţă exploziei facturilor la energie. 'Companiile de petrol şi gaze au făcut profituri masive.

De aceea vom propune o contribuţie de solidaritate pentru companiile din sectorul combustibililor fosili...Iar statele membre ar trebui să investească aceste venituri pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile', a declarat Ursula von der Leyen. O altă propunere a Executivului comunitar vizează sprijinirea cu lichidităţi a companiilor de utilităţi de către statele membre. Din cauza volatilităţii extreme care există în prezent pe piaţa de electricitate, companiile de utilităţi trebuie să furnizeze, sub formă de garanţii, fonduri neobişnuit de mari, ceea ce le afectează capacitatea de a încheia tranzacţii. În acest sens, Comisia Europeană va ajuta la facilitarea sprijinului de lichiditate oferit de statele membre pentru companiile de utilităţi, conform Agerpres.

Vezi și: Recomandările UE pentru reducerea consumului de energie ar putea deveni obligaţii. Europenii ar putea stinge lumina şi închide gazul la iarnă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.