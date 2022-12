Ce trebuie să mănânci ca să slăbești: top zece alimente care stimulează metabolismul

Nu este un secret pentru nimeni că accelerarea metabolismului contribuie la pierderea kilogramelor în plus.

Dar cum să pui în practică acest principiu și ce alimente să alegi pentru o dietă metabolică? Metabolismul este un set de procese prin care corpul transformă tot ceea ce mănânci sau bei în energie. Corpul uman transformă caloriile și oxigenul în energia necesară pentru funcționarea normală a mușchilor, a creierului și altor organe.

Acesta este metabolismul de bază, la care se adaugă costurile energetice care apar în timpul activității fizice. Rata metabolică depinde de înălțimea, greutatea, vârsta și gradul de activitate al unei persoane.

Stimularea metabolismului accelerează eliminarea rezervelor de grăsime, ceea ce înseamnă că ajută la eliminarea excesului de greutate. Pentru ca mecanismele metabolice să funcționeze normal, trebuie să duci un stil de viață sănătos: să dormi 8 ore pe zi, să faci exerciții de respirație, să faci sport în mod regulat, să bei suficientă apă.

De asemenea, poți accelera metabolismul cu o dietă potrivită. Pentru a face acest lucru, trebuie să includeți în meniu alimente bogate în proteine, grăsimi sănătoase și fibre alimentare.

Iată o listă de alimente gustoase și accesibile, care stimulează eficient metabolismul.

Migdale și alte nuci. Sunt bogate în grăsimi sănătoase care accelerează metabolismul. Migdalele, nucile și alunele sunt, de asemenea, surse excelente de calciu, magneziu și fibre alimentare, care ajută la pierderea în greutate. Acest produs trebuie consumat în forma sa naturală: fără nuci prăjite sau sărate, cu ciocolată sau zahăr! De asemenea, nu merită să mănânci boluri întregi de nuci sau alune. O mână de nuci la desert sau între mese va fi suficientă.

Carne albă de pui. Pieptul de pui este bogat în proteine ​​și vitamina B2. În plus, că nu conține grăsimi. Carnea albă este ușor aspră, așa că trebuie mestecată bine, ceea ce creează o senzație de sațietate pentru o lungă perioadă de timp. Pe scurt, un produs ideal pentru stimularea metabolismului.

Ton. Proteine, fier, acizi omega-3, toate se găsesc în ton. Carnea de ton favorizează rapid sațietatea și conține, de asemenea, vitaminele B6 și B12, care îmbunătățesc digestia și ajută la combaterea stresului. Acest produs trebuie consumat fără condimente și aditivi, cel mai bine în formă crudă (sushi) sau conservată.

Cafea. Nu este ficțiune: cafeaua arde cu adevărat grăsimile! O băutură tonică crește metabolismul cu 5-8%, ceea ce reprezintă o pierdere medie de 100 de calorii. Bea cafea fără zahăr, lapte și caramel. Și nu mai târziu de ora 16, altfel riști să petreci o noapte nedorită, ceea ce, dimpotrivă, duce la acumularea rezervelor de grăsime.

Scorțișoară. Un alt superaliment, scorțișoara conține aldehidă cinamică, un flavonoid care nu doar că accelerează metabolismul, dar stimulează și absorbția carbohidraților de către celule. În plus, acest condiment are un conținut ridicat de fibre alimentare. Scorțișoara este cel mai bun ajutor pentru diabetici și pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus.

Varză. Broccoli, kale și varza chinezească sunt bogate în vitamina C, despre care se știe că reduce foamea și crește activitatea fizică. De asemenea, vitamina C stimulează sinteza proteinelor și producția de noradrenalina, un hormon responsabil cu eliminarea depozitelor de grăsime.

Lămâie. Sucul de lămâie menține nivelul glicemic, ceea ce înseamnă că reglează apetitul. În plus, acest fruct normalizează echilibrul acido-bazic, care este necesar pentru un metabolism eficient. Doar adaugă niște suc de lămâie în apă și veți obține o băutură excelentă de slăbit.

Brânză de vaci. Are un conținut scăzut de grăsimi, oferind în același timp organismului calciu și proteine. Cașul contribuie la eliminarea rezervelor de grăsime și stimulează metabolismul de bază. În plus, acest produs lactat potolește foamea mai bine decât iaurtul. Brânza de vaci este excelentă pentru desert sau o gustare între mese.

Piper picant. Vești bune pentru iubitorii de mâncăruri picante! Piperul conține capsaicina, o substanță care arde grăsimile și carbohidrații. Capsaicina determină creșterea temperaturii, iar în același timp organismul produce mai multă energie. Deci, ardeiul este util, dar numai într-o cantitate rezonabilă: consumul excesiv de alimente picante poate provoca dureri de stomac.

Ouă. Încearcă să consumi două ouă o dată pe săptămână, cel mai bine la micul dejun. Ouăle creează rapid o senzație de sațietate și ajută la întărirea mușchilor. Acesta este un produs proteic excelent care accelerează arderea grăsimilor. Ouăle fierte sau omleta sunt ideale pentru micul dejun.

